Nezávisle na sobě zavolalo již v pondělí dopoledne do redakce Kladenského deníku několik obyvatel. „Normálně už bych šla chystat spát, ale ještě jsem v kuchyni něco dělala a v ložnici jsme ještě neměli zatažené elektronické žaluzie. Bylo mi divné, že je venku stále hodně světla, ale nevěnovala jsem tomu zvláštní pozornost,“ potvrzuje Alena Podolská ze Studeněvsi, která je v obci zastupitelkou. „Do toho mi ale volala sousedka: „Prosím tě, máte něco nad barákem. Je to řetězec nějakých koulí.“

Jak popisuje Podolská, šli se manželem podívat na terasu a zahlédli něco, co nikdy před tím. „Nad naším domem rotovala gigantická koule a při pozorování dalekohledem to bylo jako diamant s různými odlesky ledovými a dorůžova a dožluta a kolem toho prštěly jiskry jako z prskavky. Bylo to nádherné a hrozně rychle to rotovalo. Bylo to celkem osm koulí rozmístěných v prostoru různě po vsi,“ tvrdí zastupitelka. „S manželem jsme byli zaskočeni a pokusili jsme se úkaz vyfotit a natočit. Rotovalo to a zářilo nad Studeněvsí asi hodinu,“ dodala.

Osm různě barevných rotujících koulí, popisují svědci

Podivný úkaz potvrzuje i další žena ze sousedství. Popisuje ho jako osm různě barevných rotujících koulí na obloze. „Šla jsem si v neděli lehnout, protože bylo deset hodin večer. V domě máme velké okno, divila jsem se, co to venku tak svítí. Koukla jsem ven. Nejdříve jsem si myslela, že je to letadlo. Stálo to ale na jednom místě a nepřibližovalo se. Z jedné strany to blikalo modře a z jedné zeleně. Šla jsem si pro telefon a natočila na video. Byl to velký rotující světelný oblouk. Šla jsem i pro dalekohled. S dcerou a se synem jsme koukali i ze střešního okna. Naproti nám se ukázaly tři velké koule vedle sebe, které vypadaly jako rotující diamanty a třpytilo se to. Další byl na obloze ve směru na Řisuty a jeden se točil ve směru na Slaný,“ líčí noční zážitek Eva Burianová.

Podle ní byl létající neidentifikovatelný objekt vidět i pouhým okem, když si vzali dalekohled, viděli všechny detaily. „Letadlo a dron to v žádném případě nebyly. Byly to rotující koule,“ popsala Eva Burianová. „Pak jsme vyběhli tam mezi domy nad polem a bylo vedle sebe seřazených osm těchto předmětů. Jeden byl červenorůžový a předposlední modrý,“ tvrdí žena, která vše zaznamenala na mobilní telefon a na video.

„Viděla to i naše babička. Ale pak jsem z toho měla divný pocit a raději jsme zalezli,“ dodala. Podle svých slov nezavolala ani strážníky. „Nechtěla jsem vypadat jako blázen, aby lidi řekli, že jsem cvok, ale když to viděli i sousedé, nemohlo se mi to zdát,“ dodává Burianová.

Záhadolog: Zprávy přichází z celého světa

Zda se jedná pouze o neznalost astronomie nebo se může jít o skupinovou iluzi, jsme se zeptali uznávaného českého záhadologa Arnošta Vašíčka.

„Zprávy o pozorování tajemných světelných kouli, které se z ničeho nic objevují na noční obloze, přicházejí z celého světa. V poslední době je jejich výskyt čím dál častější. V Austrálii je nazývají min min. V některých oblastech úřady dokonce nechaly postavit značky, které před tímto úkazem varují řidiče. U nás se stál známý případ z Miličína, který se udál v červenci roku 1991. Před časem jsem pro Českou televizi natáčel dokument o tajemných světlech nad Kutnou Horou a nedalekou obci Bahýnko,“ říká záhadolog Arnošt Vašíček.

Při práci na knize České tajemno osobně sesbíral řadu důvěryhodných svědectví o létajících „ohnivých koulích“ v Beskydech. Létající světelné koule jsou tedy nepochybně realitou, ale co je vyvolává, zůstává záhadou. Podle jedné hypotézy jde o přebytek přírodní elektřiny v ovzduší, podle jiné o optický klam na způsob faty morgány, další zas hovoří o unikátním atmosférickém úkazu, který způsobuje nějaká místní přírodní anomálie.

„K nejsmělejším patří úvahy o objektech z antihmoty nebo o projevech mimozemské civilizace. Všechny tyto teorie mají ovšem svá slabá místa. Netroufám si odhadnout, co se vlastně objevilo nad Studeněvsí. Schází přesnější informace. V jaké výšce se jednotlivé objekty pohybovaly? A jak byly asi velké? Měly rozměry kopacího míče, měsíce v úplňku nebo byly mnohem větší? Jedna svědkyně hovoří o gigantické kouli, ale obrazový záznam tomu neodpovídá. Také je škoda, že všech osm koulí pohromadě zachycuje jen jedna fotografie a ne videozáznam,“ konstatuje záhadolog.

Kladenský deník byl na místo úkazu přivolán na místo v pondělí večer společně s místními obyvateli. Jelikož byla ale místní městská hvězdárna kvůli karanténě uzavřená, nemohli jsme si prohlédnout západní oblohu hvězdářským triedrem, pouze privátními dalekohledy.