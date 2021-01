Jak to začalo? „Na konci listopadu se na nás obrátil svědek kvůli podezření na chov psů v nevhodných podmínkách,“ napsali na síť lidé z útulku s tím, že od této osoby získali znepokojivé fotografie a video štěněte spícího na balkoně mezi výkaly. Svědek jim dál řekl, že feny chované v kotci na zahradě nejsou venčeny. Za týden od zveřejnění příspěvek k pátku 22. ledna sdílelo přes dva tisíce lidí a komentovalo na sedm set osob, které ženě udělaly doslova peklo: řada komentářů je nenávistných, někteří lidé jí dokonce vyhrožují smrtí.

Informace od útulku z Žimu na Teplicku bez vlastního ověření a kontaktování ženy do svého autorského textu převzal jeden z nejčtenějších českých bulvárních deníků. Fotografie, které na sociální síti kolují a které deník přejal, vznikly podle I. V. (pouze její iniciály uvádíme na výslovné přání ženy), když byla nemocná a 14 dní upoutaná na lůžko. Ona ani osoby jí blízké se podle ní nemohly o psy starat zcela tak, jak byli zvyklí.

Ani tak ale snímky nemají odpovídat tehdejší skutečnosti, někdo je podle Litoměřičanky upravil. Nebo přinejmenším účelově fotil psy tak, aby to vypadalo, že jsou chovaní v nevhodných podmínkách. Psy rozcupovaný molitan na zateplení kotce na jedné z pohoršujících fotek byl podle ní jen věcí chvíle, než nepořádek odstranila.

Ještě před pověšením příspěvku na sociální síť žimský útulek od ženy prostřednictvím fingované osoby koupil údajně živořící štěně plné parazitů, které žena nabízela přes inzerát. Kupec si ale podle I. V. odnesl pejska odčerveného, čipovaného i několikrát očkovaného proti vzteklině. Zdraví štěněte žena redaktorovi Deníku doložila potvrzením od veterináře z okolí. Ten se měl pejskovi ještě před nákupem věnovat.

„Těžko by čipoval a třikrát očkoval podvyživené a nemocné štěně. Mělo skoro šest kilo,“ říká Litoměřičanka. Útulek upozornil i na to, že psa prodávala přesto, že jí už víc než před třemi roky zanikla živnost na chov zvířat. Žena se ale hájí tím, že je v Česku naprosto běžné, že někdo prodá jednou za pár let pár svých štěňat i bez „živnosťáku“.

Útulek na Facebooku přišel s tím, že na jeho podnět kontrolovala ženu krajská veterinární správa (KVS), která prokázala porušení zákona proti týrání zvířat. A na litoměřickém městském úřadu už od správy mají mít podnět k přestupkovému řízení. Podle Litoměřičanky ale ze zpráv ze dvou šetření KVS zkraje prosince nic takového nevyplývá. Do protokolů nechala žena redaktora nahlédnout po poradě s jejím právníkem jen částečně. Podle ní pro ni kontroly dopadly příznivě. Zdravotní průkaz štěněte si podle I. V. zaměstnankyně správy prověřila. Prostředí, v němž psi žili, bylo prý při jejích návštěvách úplně čisté, boudu shledala dostatečně velkou. Jen při první, dopředu neoznámené návštěvě si inspektorka všimla roztrhané matrace a minima exkrementů. „V době kontroly byli psi v dobré výživové kondici a nebyly na nich patrné klinické příznaky onemocnění,“ stojí v dokumentu.

Faktem je, že právě kvůli psům ženě majitel domu vypověděl před Vánocemi smlouvu o pronájmu bytu. Rozhodl se tak kvůli nedostatečnému uklízení kotce. „Paní dělá na šichty, pak spí, takže to jde uklidit třeba jednou za dva tři dny,“ popisuje Lukáš J. (celé jeho jméno Deník neuvádí kvůli ochraně ženy, ale zná ho). Jinak je ale se soudy opatrný. „Ti psi nejsou hubení, dostávají nažrat. Venčí je na poli, rozhodně je nikdo nebije. Štěňata za dva roky, co tu je, měla možná dvakrát. Žádná množírna to tedy také není,“ dodává muž.

Litoměřičanka se teď necítí vůbec dobře. „Lidé mi na Facebooku vyhrožují, že mě zabijí, vypíchnou oči, přelomí ruce… Mám malé děti a teď se bojím z baráku,“ líčí. V už dost nepřehledné síti komentářů jsou totiž podle ní i odkazy na to, kde bydlí.

Padlo trestní oznámení pro pomluvu

Žena na výpad na sociální síti už kontrovala. Podala trestní oznámení na neznámou osobu pro podezření z šíření pomluvy. Pachateli v případě prokázané viny hrozí až dva roky vězení anebo zákaz činnosti. „Trestní oznámení jsme přijali a v současné době se jím zabýváme,“ potvrdila mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Bojovat se Litoměřičanka chystá i za odškodné v občanskoprávní žalobě, zatím útulku poslala předžalobní výzvu. Jeho předsedkyně Kristina Nowakowska si myslí, že si žena od doby, kdy psy držela v nevhodných podmínkách, zkrátka uklidila. „Není na tom co řešit, paní to řeší oficiální cestou, my také. Důkazy k tomu jsou, my bychom si nedovolili zveřejnit něco jen tak,“ tvrdí Nowakowska.

Na pročítání komentářů k příspěvku nenašla čas. „Těžko můžeme ručit za něco, co někdo napíše na Facebook,“ reagovala poté, co jí redaktor Deníku některé komentáře přiblížil. Na podobná sdělení včetně hrozby pověšením jsou ale v útulku zvyklí i u jiných příspěvků.

Šestiletou a čtyřletou fenku sibiřského husky žena ukázala redaktorům Deníku. Čtenáři je vidí na fotografii. Veterinář, který podle oficiálního dokumentu předloženého Litoměřičankou potvrdil zdraví prodávaného štěněte, si s médii o věci nepřeje komunikovat. Stejně tak se teď k případu odmítají detailněji vyjadřovat na KVS. „Věc není pravomocně ukončena a do té doby nemůžeme poskytovat žádné bližší informace,“ vysvětluje ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Lenka Hanušová.

Že na litoměřickou radnici došel z KVS podnět k přestupkovému řízení, se v pátek 22. ledna u Městského úřadu v Litoměřicích nepodařilo zjistit, odpovědná úřednice měla dovolenou.