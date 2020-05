Na návrat dětí na prvním stupni se připravují základní školy i na Vyškovsku. „Bohužel doporučení ministerstva je zejména pro veřejnost matoucí a plné chyb. Komplikuje to přípravu a řešení celé situace včetně komunikace s rodiči,“ postěžoval si ředitel Základní školy Rousínov Jiří Kyjovský.

Přístup škol se přitom různí. Komentovala to i matka z Rousínova, která si nepřála být jmenována. „Mám dceru v první třídě. V její škole to bude formou hlídání bez výuky a jen do půl druhé odpoledne, takže to nemá smysl. V červnu, kdy je teplo, by po příchodu domů dostala teplé jídlo a do večera seděla nad úkoly, místo aby trávila čas venku,“ uvedla žena.

Děti se na školách mají učit ve skupinách do patnácti a uvnitř budov se nemají hromadit. „Budou vstupovat v různých časových intervalech a po skupinách tak, aby se v šatnách nepotkaly. Každá skupina bude mít také během vyučování přestávku na čerstvém vzduchu na školním hřišti,“ uvedl ředitel Základní školy Na Vyhlídce Miroslav Brtníček.

Dětem ve škole uvaří i teplé obědy. „Ve skupině budou mít své příbory a po obědě bude prostor stolů a ostatních prostor dezinfikován před příchodem nové skupiny,“ doplnil Brtníček s tím, že zájem rodičů o návrat jejich žáků odhaduje na šedesát procent.

Žáky prvního stupně přihlašují v současnosti k docházce od pětadvacátého května jejich zákonní zástupci. „Některé skupiny jsou již naplněny a je možné, že několik tříd bude muset být rozděleno na dvě další skupiny. Docházku do školy zvládneme zabezpečit organizačně i po stránce výuky,“ komentovala ředitelka Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna Věra Babicová.

Školy tedy zatím nemají konečné počty dětí, které se vrátí. „V situaci, kdy by se přihlásila převážná část i k odpoledním aktivitám, můžeme narazit na problémy, kdy nebude dost volných pedagogů,“ komentoval ředitel Základní školy Letní pole Jiří Sochor.

Deváťáci se do škol vraceli už od pondělí. „Na přípravu na přijímačky se vrátily dvě třetiny, které jsou rozdělené na tři skupiny po patnácti. Vyučuje se v blocích dvakrát týdně pro každou skupinu,“ uvedla ředitelka Základní školy Bučovice 711 Miroslava Hanáková.

Podobné to je i ve Slavkově. „Děti mají dvakrát týdně čtyřhodinové bloky, které obsahují vždy dvě hodiny češtiny a dvě hodiny matematiky. Připravují se ve třech skupinách, které jsou naplněny na patnáct žáků. Začátek výuky i přestávky jsou s posunem, aby se skupiny nemísily,“ vysvětlila ředitelka školy Věra Babicová.

Jídelna tam je také přístupná, některým pokynům ministerstva se však ve škole diví. „Dítě si podle nich vydezinfikuje ruce, u stolu si pak sundá roušku a dá ji do igelitového sáčku. Tím budou ale jeho ruce opět plné mikrobů, až si ji znovu nasadí. V sáčku se mikroorganismy bez problémů dostanou i na její vnitřní stranu,“ sdělila Babicová.

Nejvíce problémů mají se zajištěním provozu až do šestnácti hodin. „Potřebovali bychom více vychovatelek. Není možné nechat pedagogy u třídy i odpoledne, protože budou muset zajistit ještě distanční výuku dětí, jež nebudou docházet do školy,“ dodala ředitelka s tím, že se řešením zabývá.