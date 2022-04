Mezi pátečními příchozími byl i Tomáš, který studuje prvním rokem na automechanika. Svíčku a květiny přinesl spolu se svými spolužáky. „Celá třída jsme se domluvili, že sem zajdeme zapálit svíčku. Viděl jsem tu i studenty druhého a třetího ročníku se svíčkami. Je to hezké, že sem studenti chodí. Do školy půjdeme až v pondělí, dnes máme ředitelské volno," řekl Tomáš s tím, že doufá, že se škola k celé záležitosti brzy vyjádří. „Byl to kluk ze třeťáku. Udělat si v devatenácti ze života peklo není sranda, ale snad si to odsedí. Zabitého učitele je nám moc líto," poznamenal.

Zabití učitele mačetou: policie zahájila trestní řízení, podezřelým je žák

Uctít památku zavražděného učitele přišla i skupinka studentů truhlářského oboru se svíčkami a květinou. „Zrovna od nich jsem toto hezké gesto očekával," ocenil žáky příchozí profesor.

Zavražděný kantor, který vyučoval odborné předměty, byl i ve starším věku stále třídním učitelem. Podle některých lidí, kteří ho znali, byl přísnější a důsledný. „Tomu útočníkovi asi ‚bouchly saze‘. Dotyčný chlapec měl být podle jedné z učitelek ve středu zkoušený a byl prý zdecimovaný z toho, že mu to později napadený učitel takzvaně nedal,“ řekl k možným motivům vraždy zdroj blízký škole.

Pachatel zaútočil na učitele ve čtvrtek před polednem v jeho kabinetu ve čtvrtém patře budovy školy. Pedagog napadený mačetou přes snahu přivolaných záchranářů zraněním na místě podlehl. Útočník z místa utekl. Policisté následně v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ zatkli devatenáctiletého žáka školy, kterého z vraždy podezírají.

Učiliště po tragédii navštívil ministr školství Petr Gazdík (STAN). Potvrdil, že podezřelým z útoku je žák školy. Vyjádřil také upřímnou soustrast všem pozůstalým. „Atmosféra je smutná a všichni jsme pochopitelně v šoku,“ sdělila Pražskému deníku Renáta Turinská ze sekretariátu školy krátce po čtvrtečním poledni, kdy byl pachatel ještě na útěku před policisty.

Střední odborné učiliště v Ohradní ulici v Praze 4 vyhlásilo na pátek volno. Ředitel Karel Dvořák na stránkách školy uvedl, že s žákem, podezřelým z vraždy, nikdy nebyly problémy. Ze strany školy podle jeho vyjádření nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy.

Vražda učitele v pražské Michli: Může se podobný čin opakovat?

Útoky ve školách v Česku nejsou časté. Například v roce 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy pro nepříčetnost zastavil. Byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.