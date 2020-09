Velkou odezvu na sociálních sítích rozpoutal příběh Martiny Zbořilové, která minulé úterý cestovala vlakem ze Židlochovic do Brna bez roušky. Za nedovolené zastavení a zdržení vlaku dostala pokutu přes čtyři a půl tisíce korun. Deník Rovnost shrnul pozitivní i negativní reakce lidí na její chování i pokutu, kterou za něj dostala.

Příspěvek na facebookové stránce Brněnského deníku Rovnost o pokutované astmatičce. | Foto: printscreen Deník

Někteří komentující se ženy bez roušky zastali, jiní se naopak přiklonili na stranu průvodčího. "Chudáci lidi, co s ní museli být ve vlaku. Jsou pravidla, která by se měla respektovat, a je-li to pro danou osobu problém, měla by se zařídit jinak a ne vyvolávat scény, které ovlivňují ji i její okolí," napsala pod článek Deníku Rovnost na Facebooku třeba uživatelka Lidush Binková.