V neděli odpoledne měla petice 2235 podpisů. „Doporučil bych poslat ministra zdravotnictví a jeho poradce na studijní cestu do Francie. Ta si vinařů váží, považuje víno za součást tradice a k úctě k němu připravuje i děti od školky. Ty navštěvují vinařství a seznamují se s touto tradicí,“ napsal po podpisu petice Miroslav Musil z Brna.

Vinař Stanislav Hrabal z Velkých Bílovic na Břeclavsku považuje za velký problém zákaz rozdávání vzorků vína zdarma. „Je to stěžejní důvod, proč se nakonec člověk rozhodne pro dané víno. Ochutná, přesvědčí se, že mu z nějakého důvodu vyhovuje a chtěl by ho mít,“ vysvětlil.

Upozornil, že člověk si stejně vždycky najde způsob, a pokud bude chtít, stejně alkohol konzumovat bude dál. „Navíc hrozí, že pokud by se omezil alkohol, někteří přejdou k jiným omamným látkám, což bude ještě větší problém,“ míní Hrabal.

Omezení reklamy na alkohol

- Ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon, kterým chce výrazně omezit propagaci alkoholických nápojů.

- Vinaři a další tvrdí, že změna zákona ohrozí staleté tradice spojené s pěstováním, výrobou a degustací vína, slivovice a jiných ovocných destilátů.

- Proti omezení reklamy na víno a slivovici už vznikla i petice, v níž bylo do včerejšího odpoledne 2235 podpisů.

- Podle odborníků na marketing případná regulace reklamy na víno ohrozí i vinařskou turistiku.

Za špatný označil chystaný krok ministerstva i Štěpán Maňák ze Žádovic na Hodonínsku. „Negativně to ovlivní i turismus. Pod petici se podepíšu,“ řekl vinař.

Výrazně proti omezení reklamy na víno je také prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray. „Návrh obsahuje na internetu totální zákaz propagace, v televizi povoluje jen mezi desátou hodinou večer a šestou ranní,“ poznamenal.

Ministr Adam Vojtěch omezení reklamy na alkohol označuje za součást boje proti alkoholismu.

Jedním z iniciátorů petice je i senátor za oblast Slovácka, pod níž patří i Hodonínsko, Ivo Valenta. „Vinař by například při festivalu otevřených sklepů už nemohl lidi pozvat k sobě do sklepa jen tak na skleničku vína zdarma, protože by tím porušil nesmyslný nový paragraf,“ zmínil na svém facebooku.

Redakce Rovnosti oslovila s dotazy také ministerstvo zdravotnictví, ale dosud odpovědi nedostala.

Podle odborníka na marketing Pavla Kovaříka ze Znojma mají důsledky případné změny zákona dvě roviny. „Jedna věc je reklama na víno, ale v druhé rovině se jedná o konkrétní vinaře a lokality. Města a destinace budou pak muset své reklamní aktivity přesměrovat jinam,“ uvedl.