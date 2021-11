„Mašinky mě zajímají odmala,“ vypráví Milan Kokstein, jednatel dnešního spolku Muzeum technických zajímavostí Choceň. Spolu s dalšími čtyřmi přáteli a nadšenci do světa železnic se už v roce 2015 zajímal o koupi depa v Chocni. Ačkoliv k ní nakonec nedošlo, zájem a láska nejen k vlakům zůstala. „V roce 2018 jsme koupili první vagónek od Letohradského železničního klubu a řekli jsme si, že budeme budovat muzeum,“ popisuje začátek příběhu Kokstein.

Během pandemie, kdy se svět na čas zastavil, se všichni pustili do práce o to intenzivněji. Za rok se jim podařilo vytvořit unikátní sbírku. „Možná ani my jsme nečekali, že celistvosti této sbírky dosáhneme během jednoho roku,“ usmívá se další člen spolku Ondřej Pechanec a dodává, že za získáním takových technických skvostů je plno snahy a především dřiny.

Ve sbírkách má spolek třeba dvě lokomotivy T444.1, přezdívané Karkulky. „Tyto lokomotivy v minulosti hrály v našem kraji významnou roli při posunu na nádražích, ale i na různých lokálkách. V dnešní době je už spíše vzácnost vidět dvě takové lokomotivy pospolu či vedle sebe,“ říká předseda klubu Dominik Šimek. Pyšnit se skupina nadšenců může také lokomotivou DIAK, která je zařazena na Seznam unikátů v České i Slovenské republice. „Byly vyrobeny pouze dva kusy na dieselový nebo akumulátorový pohon. Dnes je pojízdný a kompletní pouze ten náš,“ popisuje Šimek.

Cesta k získání sbírky však byla náročná. Jednou ze zásadních věcí k řešení bylo hledání vhodných prostor. Zázemí spolku nakonec poskytla společnost Agro Choceň.

„Díky této firmě vlastně spolek vznikl. V případě, že bychom prostory neměli, by nic takového nebylo,“ vysvětluje vděčně Kokstein a upozorňuje, že široká veřejnost si vůbec poprvé mohla sbírku prohlédnout v polovině října, kdy spolek vyvezl na trať své unikátní exponáty a oslavil tak rok své oficiální existence. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechna zmíněná vozidla. „Dopoledne jsme uskutečnili jízdu motorovým vozem Pardubického spolku historie železniční dopravy M131 z Pardubic do Litomyšle a zpět do Chocně,“ popsal Pechanec.

Pronájem muzejní dráhy

Spolek má navíc dlouhodobě pronajatou muzejní dráhu. Nachází se v Čáslavi a měří tři a půl kilometru. Tam chce spolek do budoucna vystavovat historické artefakty. „Budou tam stahovací závory, staré blikače a tak dále. To je naše další meta,“ zmiňuje Kokstein s tím, že takový cíl si ale všichni musí nejdříve pořádně odpracovat.

Na svou činnost si spolek totiž vydělává jak jinak než prací. „Nemáme žádné sponzory. Peníze získáváme tak, že se domlouváme s velkými firmami, provedeme pro ně práci, například demontujeme vlečku. Oni nám za to zaplatí a my díky tomu můžeme opravovat nebo nakupovat nové exponáty,“ dodává Kokstein. Spolupracují také s řadou měst jako například Olomouc, Náchod, Český Brod nebo Chotěboř, tedy s městy, která měla původně vlečky a dnes se jich zbavují.