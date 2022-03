Po návratu domů kulhala na zadní. "Třásla se, byla dezorientovaná. Byl z ní velmi silně cítit chemický zápach. Její stav se rychle zhoršoval. Okamžitě jsme ji odvezli k veterináři, kde dostala kapačky, ale nepodařilo se ji zachránit. Podle všeho to byl silný jed s velmi rychlým účinkem,“ dodala žena.

Rodina nyní čeká na výsledky pitvy. V úterý podala trestní oznámení. Má podezření na zakázaný karbofuran. Ve hře je i jed na slimáky. „Kdo by ale teď hubil slimáky? Domníváme se, že tam někdo pohodil schválně otrávenou návnadu. Je to nechutné. Psa už nám to nevrátí, ale nechceme to nechat bez odezvy,“ poznamenala Drbošalová.

O případu informovali obecní úřad. Obešlou i lesníky a ochránce přírody. „Je to ojedinělý případ, osobně jsem nic podobného neřešil. Psy v těch místech chodí venčit hodně lidí. Majitelé psa se nám ozvali s podezřením na otravu a hned jsme o tom obyvatele informovali rozhlasem. Na místě jsem se byl podívat, jsou tam varovné letáčky. Zatím nemám zprávu, co psa vlastně otrávilo. Takže na to za obec nemůžu reagovat a komentovat,“ uvedl starosta Olomučan Josef Smíšek.

Mimořádně toxický jed

Otravu několika psů a také koček prošetřovali policisté před časem na Blanensku například v Kunštátu a Letovicích. Pachatele se nepodařilo najít. Karbofuran je prudký a mimořádně toxický nervový jed. Dříve ho používali zemědělci jako pesticid, nyní se už v Evropské unii kvůli vysoké toxicitě nesmí používat. Česká republika prodej této látky zakázala v roce 2008.

Kromě psů patří k nejčastějším obětem karbofuranu dravci. Jak šelmy, tak ptáci. Na Hodonínsku takto před časem po otravě uhynulo několik vzácných luňáků červených. Další obětí byl samec a samice s mládětem orla mořského.

Karbofuran přitom není nebezpečný jen pro zvíře, ale i čtvrtina kávové lžičky může podle odborníků usmrtit člověka. Navíc se látka do těla vstřebává i kůží. Podle veterinární lékařky Ludmily Růžkové otrava smrtícím karbofuranem nastupuje od třiceti vteřin do několika hodin. „Bohužel tato otrava má často velmi rychlý průběh, a proto je velmi důležité zahájit léčbu protijedem atropinem co nejrychleji,“ sdělila před časem Deníku veterinářka.