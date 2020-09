Ponětí o tom, že část Bíliny může ohrozit podobná exploze, jakou zažilo město v úterý 15. září odpoledne, neměl hejtman Oldřich Bubeníček. Nevěděl jsem o tom jako nejvyšší představitel kraje a člen krajské bezpečnostní rady, ani dříve jako starosta Bíliny. Předpokládám, že o takových nebezpečných věcech bychom ale měli být ze strany policie informováni,“ řekl den po události. Více v článku. Jak se vlastně muniční sklad pyrotechniků na takové místo dostal?

Jako muniční sklad byla betonová kobka usazená do země zkolaudována už v roce 1999. Ovšem s tím, že se tam mají skladovat trhaviny do celkového objemu 100 kilogramů sloužící výhradně k demoličním účelům. Tehdejší rozhodnutí šlo přes stavební úřad. Vedení Bíliny o tom v té době nevědělo.

Podat stížnost se v tomto ohledu chystá současná starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová, kterou rovněž skladovaná policejní munice překvapila. Podle ní by v takovém případě měl o nebezpečné lokalitě na území města informovat samosprávu Báňský úřad nebo policejní prezidium. Jak upozornila, taková věc by měla být zanesená do krizového plánu.

„Úředníci ze stavebního úřadu o něm věděli, jenže ti nejsou samospráva a nejsou členy bezpečnostní rady. Stavební úřad jedná v přenesené působnosti jako státní úředníci a na základě správního řádu nemohou informovat o průběhu jakéhokoliv řízení nikoho jiného než účastníka řízení. A tím byl v tomto případě pouze Báňský úřad v Mostě,“ sdělila k tomuto tématu starostka. Další otázkou podle ní je, zda bylo vše v pořádku vzhledem k tomu, pro co a v jaké skladovací kapacitě byla stavba zkolaudována.

Petr Hudec byl v úterý 15. září odpoledne přímo u toho, když to v areálu Speciálních staveb Most bouchalo. Byl to on, kdo zalarmoval hasiče. „Když jsem uslyšel první rány, tak to znělo, jakoby někomu venku před domem praskaly pneumatiky. Ale když jsem pak z okna viděl, odkud jde kouř, bylo to jasný. Hned jsem volal hasiče. Koukali jsme na to z budovy padesát metrů od toho. V ten moment mi vůbec nedošlo, že to může až takto řachnout,“ popsal první minuty exploze. Když na místo přijeli první hasiči, snažil se jim říci, o co jde. Na rozdíl od hasičů o muničním skladu věděl. Jako speciálně upravené místo pro výbušninu fungovala zastřešená betonová kobka usazená v zemi podle něj už řadu let.

Dříve se tam podle Hudce skladovala trhavina pro firmu zabývající se demoličními pracemi. „Dneska už se tolik neodpaluje. Využívá se na to těžká technika. Prostor měla v nájmu policie,“ konstatoval muž, který prožil horké chvilky kousek od epicentra exploze. Při výbuchu kobka zafungovala jako dělo. Kusy střechy a také uskladněný muniční materiál vystřelily do vzduchu a rozmetaly se po okolí.

Bylo obrovským štěstím, že dopadající předměty nikoho nezranily. Těžká železná traverza dopadla až 150 metrů od místa exploze. Na hlavní komunikaci vedoucí do sídlištní části Bíliny. Zasahující hasiči našli takových kusů několik, včetně šrapnelu velikosti dospělé boty a dalších částí munice. Okolí areálu pročesávali policisté, hasiči a vojáci ještě během středečního dne.

Protože se jednalo o policejní sklad munice, převzala si případ Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na celý případ uvalila informační embargo.