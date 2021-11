Vypěstovat vánoční stromek běžné velikosti je běh na dlouhou trať. Volno mají pěstitelé v podstatě jen během ledna, od února pak péče o jehličnany začíná.

"Standardní jedle roste podle podmínek od osmi do deseti let. Je za tím spousta manuální práce, kdy se stromky musí tvarovat, ožínat a pak i ručně sklízet," popsal majitel plantáže nedaleko Protivína Martin Lang, který letos plánuje dodat na vánoční trh přibližně 13 tisíc stromků.

Počasí v letošním roce příliš nepřálo. Často pršelo a nadbytek vláhy stromkům neprospívá. Pěstitelům navíc vzrostly i náklady. "Pracovní síla je opět dražší, ale snažíme se udržet ceny stromků jako v loňském roce. Například kavkazská jedle v první jakosti do dvou metrů u nás vyjde na 670 až 700 korun," vypočítal pěstitel a dodal, že kvůli nájezdům zlodějů své plantáže často objíždí a to i během noci.

Obliba stromků v květináči roste

Zájemci, kteří by si chtěli pořídit stromek už teď, nemusí mít obavy, že by jim do Vánoc opadal. "Pokud si zákazníci koupí stromek na začátku prosince, mají maximální možnost výběru. Pokud už si stromek v předstihu pořídí, je také dobré postavit ho do kbelíku s vodou a nechat spíše venku, než dávat někam do sklepa. Tím, že si stromek vezme přirozenou vzdušnou vlhkost například z mlhy, lépe prospívá," doporučil Martin Lang.

Jeho stromky si zájemci mohou koupit v Písku, Žďáru nedaleko Protivína, Českých Budějovicích, ale i Benešově. Po domluvě je možné vybrat si symbol Vánoc i přímo u pěstitele na plantáži.

Zákazníci si až v 80 procentech kupují kavkazské jedle a roste také obliba stromků v květináči. V celé republice se každoročně prodá více než jeden milion 300 tisíc vánočních stromků.