Rodiče malé školačky si nyní připadají jako v kleštích. "Dětský lékař dceři doporučil plastový štít s ohledem na její zdravotní stav. Krvácením z nosu, které je důsledkem překrvení nosní sliznice, totiž trpí dlouhodobě. Často se budí v noci a teče jí krev. Totéž i ráno, nebo právě tehdy, když má nasazenou roušku," přiblížila matka holčičky Martina Šiborová.

Pomoci se děvčeti snažilo i vedení školy. Naději všichni upírali k plastovému štítu. "Pan ředitel se zkontaktoval s krajskou hygienickou stanicí. Volal na řadu čísel, než se vůbec dočkal odpovědi. Nakonec jí používání štítu ve škole zatrhli. Co když Emilka omdlí na schodech? K tomu se pak postaví hygiena jak? Dcerka doma zůstat nechce, chce být ve škole s kamarády a nosit roušku, přestože ví, že jí nedělá dobře," kroutila hlavou žena.

Ve vyjádření ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých Marcely Hadámkové, které má Deník Rovnost k dispozici, nelze dle odborného stanoviska Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu pouhé nošení ochranného štítu bez roušky považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest. "Pouze štít není dostatečným ochranným prostředkem. Pokud chce daná osoba místo roušky, respirátoru či šátku nosit pouze štít, musí spadat pod výjimku stanovenou v mimořádném opatření," zdůvodnila.

Reakce hygieny podivila ošetřujícího lékaře dívky Zbyňka Muchu. „Posuzování zdravotního stavu pacienta nelze řídit z kanceláře hygienika. To, zda je potřeba v zájmu zachování zdraví dítěte uplatnit ta či ona opatření, musí vyjít z objektivního posouzení ošetřujícím lékařem. Studiemi na dané téma se můžeme ohánět donekonečna, důležitá je však každodenní praxe a její výsledný efekt,“ zareagoval.

Mimo normu

Je přesvědčený, že by dívka měla mít možnost vyzkoušet, zda se její stav se štítem nezlepší. „Takovému dítěti, které je intoxikováno opakovaným vdechováním oxidu uhličitého mimo hygienickou normu, motá se po třídě, má bolesti bříška, není schopné se soustředit na výuku a padá na schodech, patří plexi štít, nikoliv málo prodyšná rouška,“ poznamenal.

Co se týče zdravotních rizik spojených s užitím roušky podle vyjádření České pediatrické společnosti nejsou v lékařské literatuře odborné informace či studie. "Není nic, co by ukázalo, že nošení roušek u dětí ve škole ohrožuje jejich zdraví. Nesvědčí pro to ani dosavadní zkušenosti z průběhu pandemie. Podle vyjádření zástupců odborných společností, tedy České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti dětské pneumologie, nošení roušek nezvyšuje riziko zhoršení zdravotního stavu ani u dětí s kompenzovaným astmatem nebo alergií," podotkla Hadámková.

Zdůraznila zároveň, že nošení roušek při výuce je nejméně zatěžujícím opatřením, které napomáhá v prevenci zamezení šíření infekčního onemocnění v populaci. "Za stávající epodemiologické situace je ochrana zdraví prioritní. Negativní odezva rodičů na uloženou povinnost nošení roušek u dětí ve školách byla konzultována s doktorkou Alenou Šebkovou, předsedkyní praktických lékařů pro děti a dorost. V případě, že učitelé zaznamenají, že děti jeví známky únavy, mají otevřít okno, děti si mají sundat roušky, prodýchat se a roušky si opět nasadit," doplnila ředitelka Hadámková.

Matka malé školačky je z rozhodnutí nešťastná. "Budu se snažit, aby byla dcerka více doma jak ve škole. Aby mohla svobodně dýchat a ne se trápit v roušce. Pokud se nebude cítit dobře, nechám ji raději doma. Emilka má sliznici hodně prokrvenou, pan doktor Mucha i lékařka ORL nám řekli, že je to i důsledek nošení roušky. Dcerka užívá dlouhodobě vitaminy, dokonce má i zvýšené jejich dávkování. Nicméně její trápení s krvácením by prý mělo ustat nejspíš až v pubertě," povzdechla si Mikulovanka.