V Uničově fungují dvě lékárny, což je sice málo, ale lidé si mají kde zakoupit potřebné medikamenty. Ulice jsou prázdné.

Pokud lidé vyrazí do obchodu nebo jdou do práce, v drtivé většině případů používají ochranu úst a nosu. Ochranných pomůcek je však v uzavřené oblasti žalostně málo.

„Minimálně dvě lékárny jsou dnes otevřeny. Není to komfortní situace, ale pokud lidé akutně něco potřebují, mohou to vyřešit. Když senioři nemají dostatek finančních prostředků na doplatky v lékárně, toto ‚kreditem‘ zajistí město. Až senior bude moci, přijde se vyrovnat,“ popisoval situaci mluvčí radnice Marek Juráň.

Vyhladovění města nehrozí

Obyvatelé Uničova si mají kde nakoupit potraviny. Zásobování sice nefunguje jako v běžné situaci, ale obchody nejsou prázdné.

„Pan starosta ráno obcházel supermarkety a mají zboží. Situace se stabilizovala. Vyhladovění města rozhodně nehrozí,“ zdůraznil Juráň.

Pošta po městě nedoručuje zásilky, protože v práci jsou pouze čtyři zaměstnanci, v jejichž silách není zajištění všech služeb. Naopak svoz odpadu byl v úterý obnoven.

„Když se podívám z okna, na náměstí v tuto chvíli nevidím jediného člověka,“ popisoval Juráň.

„V obchodech lidé mají roušky, šálu, nákrčník přes ústa. Drtivá většina lidí se nějak chrání,“ uvedl.

Městu se podařilo zajistit dodávku roušek, které by měly dostat například pokladní v prodejnách, a dopoledne převzalo 10 respirátorů od dárce.

Koridor do práce zřejmě nebude

Ochranné pomůcky však stále chybí. Je jich žalostně málo.

„Ozývají se dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoci, například s nákupy seniorům, venčením pejsků, ale bez ochranných prostředků je nemůžeme nikam poslat. Sami chtějí být chráněni. Snad se i díky těmto darům začne situace zlepšovat,“ popisoval Marek Juráň.

Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula v pondělí odpoledne ujistil, že závody, které zůstaly v uzavřeném území, budou moci vyrábět, zaměstnanci se dostanou na pracoviště speciálním koridorem.

„Bude koridor, kterým mohou najíždět zaměstnanci do prostor, kde mohou pracovat. Nemělo by dojít ke kontaktu s těmi, kteří jsou v karanténě,“ uvedl.

Podle informací z městského úřadu se o tomto „koridoru“ teprve v úterý dopoledne jednalo.

„Podle posledních informací z hygieny koridor nebude,“ sdělil po 11. hodině mluvčí městského úřadu Juráň.

Někteří si myslí, že je tady ebola

I v Litovli se podle starosty Viktora Kohouta lidé postupně smiřují s restriktivním opatřením, které je poslalo do izolace. Lidé si pomáhají, hlásí se dobrovolníci.

„Největším problém je ovšem zaměstnanost, aby se lidé mohli dostat do práce a dodavatelé za zakázkami do města. Řešíme to a předáváme návrhy na výjimky na hygienu. Postupně se celá řada vyřešila,“ popisoval.

Zásobování potravinami podle starosty i v Litovli funguje, ale problémy jsou například s masnými výrobky.

„Někteří dodavatelé si myslí, že je v Litovli ebola. Vakuované maso však je a musíme sáhnout doma do mrazáku, než se vše usadí,“ uvedl Kohout.

Prodejny zavedly opatření, prodavačky mají roušky a město na ně pamatuje s respirátory, jakmile je obdrží. Do obchodu je postupně vpuštěno maximálně 30 osob.

„Pečivo je balené. Lidé se chrání rouškami, šátky,“ chválil starosta.

V Litovli od úterního odpoledne začne fungovat charita a dobrovolníci. Budou se starat o starší obyvatele.

„Nakoupí jim. Postarají se o ně. Tito lidé musejí zůstat doma,“ uvedl Kohout.

Neskrýval, že se obává, jak na obyvatele za týden dva dopadne striktní karanténa, kdy rodiny s dětmi nemohou ani na procházku do lesa.

„Je to zoufalá situace. Zatím to jde, jsme v tom druhý den, ale co bude za deset dní? Musíme to zvládnout,“ apeloval na obyvatele.

Problém se vyskytl v rámci pohybu v zavřené oblasti Litovle a místních částí. V zóně není místní část Haňovice, ale Myslechovice ano. „Dostanou se, ale musí mít ochranné pomůcky,“ uvedl Kohout.