„S hlubokou ranou srdci bych vám chtěla oznámit, že nás včera navždy opustili moji milování manžel, syn a vnouček Radeček. V našich srdcích zůstanete na věky. Budete nám moc chybět," napsala druhý den ráno na sociální síť V. K.

Policie nařídila provedení soudních pitev, jejichž výsledky by měly osvětlit bližší okolnosti úmrtí. Včetně toho, zda se jednalo o utonutí – a jak mohlo dojít k tomu, že na stejném místě zemřeli současně hned tři lidé z jedné rodiny.

Dohady místních, které jako první zveřejnil server Idnes.cz, nejčastěji zmiňují právě úvahy o možném následku zásahu elektřinou. Na počátku údajně měla být snaha seniora prověřit, proč přestalo fungovat čerpadlo. Ve vodě ho však zasáhl elektrický proud – a stejně dopadli i dva blízcí příbuzní, kteří mu přispěchali na pomoc.

Co se přesně stalo, nicméně nadále zjišťují kriminalisté. Deníku to řekla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová s tím, že jakékoli dohady a spekulace nebude aktuálně potvrzovat ani vyvracet. „Máme několik pracovních verzí – a nadále pracujeme se všemi,“ konstatovala. S tím, že vyloučeno dosud není ani cizí zavinění. „Jestliže událost prověřujeme jako usmrcení z nedbalosti, znamená to jedné: že zatím byl vyloučen pouze úmysl,“ zdůraznila.

Stř. Čechy: Příbramští kriminalisté nadále prověřují všechny okolnosti úmrtí dvou dospělých a jedné nezletilé osoby. U všech zemřelých byla nařízená soudní pitva. #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) July 21, 2020

Konkrétnější se podle jejích slov policie nechystá být v nejbližších hodinách ani dnech. „Výsledky pitvy nebudeme zveřejňovat; počkáme na znalecké posudky,“ uvedla mluvčí. Připomněla v té souvislosti, že vyjádření expertů bývají k dispozici zpravidla v řádu týdnů; někdy však jde i o měsíce. Dá se tedy počítat s tím, že závěry šetření by kriminalisté mohli upřesnit třeba až na podzim.

Práce záchranných složek se na místě smutné události rozběhly čtvrt hodiny před jedenáctou večer. Bohužel se už nedalo podniknout nic, co by k záchraně trojice mužů různých generací mohlo přispět. „Lékař mohl již jen konstatovat smrt,“ uvedla na twitteru Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

V noci zasahovala @ZZS_SCK a @PolicieCZ u třech utonulých na Příbramsku . Lékař mohl již jen konstatovat smrt. Okolnosti vyšetřuje @PolicieCZ — ZZS SČK (@ZZS_SCK) July 21, 2020

Následovalo však ještě detailní prohledávání rybníka i jeho okolí. Středočeští hasiči zásah ve Lhotě u Příbramě ukončili až nad ránem: čtvrt hodiny po čtvrté. Na místě pracovali také policejní potápěči ze slapského poříčního oddělení. Na pomoc členům rodiny se zvládáním tíživé situace přijeli krizoví interventi.

„Nepopsatelně hrozný… Všem pozůstalým a touto tragédií poznamenaným - hlubokou soustrast," okomentovala na sociální síti nešťastnou událost Václava Volfová.

Jak postupovat při zásahu elektrickým proudem



* Zachraňovat, ale s rozvahou. Několik sekund navíc v boji o život člověka zasaženého elektrickým proudem nehraje zásadní roli. Neopatrné počínání toho, kdo se mu vydal na pomoc, však může dotyčného stát život.



* Pravidlo nedotýkat se zasaženého elektrickým proudem zná každý, na první pohled je to samozřejmost, ale v praxi může rozpoznání příčiny náhlého kolapsu činit problém. Starší člověk se může zhroutit při různých činnostech, například při sekání trávy a málokoho jako první možnost napadne, že příčinou může být uvolněný drát v amatérsky zapojené instalaci, případně poškozená izolace přívodní šňůry.



* Je nutné najít pojistky a vypnout proud, což může být obtížné v momentě, kdy objekt neznáme. Pokud nezvládnete proud odpojit, je nutné, aby postiženého dostat z dosahu proudu. Jak se říká: klidně i za cenu zlomenin, pokud musíme poškozeného praštit přes ruce, aby se pustil například probíjející míchačky. Ideální je použít nástroj z nevodivého materiálu, například násadu od koštěte. Toto platí u úrazů, které jsou způsobené nízkým napětím, nikdy to nedělejte u vysokého napětí, mělo by to fatální následky.



* Při zasažením proudem z běžného domácího rozvodu představuje největší okamžité riziko arytmie srdce - v krajním případě v podobě zhoubné „fibrilace“, neboli nekoordinovaného chvění srdečních vláken. Důsledkem je vznik úplné zástavy oběhu, bezvědomí a náhlé smrti.



* Pacient po zásahu proudem „ze zásuvky“ by měl být odborně vyšetřen vždy.



Odborníci varují laiky, aby se nepokoušeli žádná elektrická zařízení opravovat sami. „Smí to dělat jen člověk, který má příslušnou kvalifikaci. Jinak jde o zásah do elektrického zařízení neoprávněnou osobou. Vždy tam proto musí být odborník,“ řekl Deníku viceprezident Elektrotechnického svazu českého a soudní znalec v oboru elektrotechnika Jiří Fiala.