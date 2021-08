To potvrzuje i vedení města. „K samotnému záměru stavby zatím nemáme k dispozici konkrétnější informace. Samotný návrh firmy Zeobs na změnu územního plánu ale vyvolal řadu reakcí, některé byly zveřejněny na sociálních sítích a některé v Jemnických listech. Jednoznačně z nich však nelze vyvodit, jaká část občanů se staví výslovně proti. ProtHao jsme se jako vedení města rozhodli předložit zastupitelstvu hlasovaní o místním referendu, jednat o něm budeme na zasedání pětadvacátého srpna,“ informoval místostarosta Jemnice Zdeněk Hošek.

„Pokud referendum zastupitelé schválí, bude se konat osmého a devátého října. Každý občan Jemnice s volebním právem dostane možnost se k dané věci vyjádřit,“ doplnil starosta města Miloň Slabý.

Velkovýkrmnu chce postavit společnost Zeobs, která spadá pod skupinu Rhea Holding. „Vše realizujeme pomocí nejmodernějších technologií jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Zeobs je stabilní zemědělskou společností, která směřuje k vyváženosti rostlinné a živočišné produkce. Vidíme v tomto mnoho výhod jak pro firmu, tak i okolní prostředí a přírodu, například jde o hnojení půdy organickými hnojivy, které jsou vedlejším projektem živočišné výroby,“ uvedl ředitel Rhea holding Josef Kolář.

Haly se zvířaty trápí i další obce

Přesto se plán místním nelíbí. „Radost z toho určitě nemám, nemyslím si, že je to ideální. Nevím, zdali existují nějaké moderní technologie, ale podle mě by ty haly přinesly jen zápach. Navíc někam musí vyvážet použitou podestýlku, a ta taky zrovna nevoní. Kromě toho by se tím podstatně zvýšil provoz v Jemnici a přilehlém okolí,“ mínila jedna z obyvatelek Eva Dvořáková.

Haly s živočišnou výrobou netrápí pouze Jemnici. Rhea Holding plánovala postavit vepřín s kapacitou až deset tisíc kusů i ve Štítarech na Znojemsku, nedaleko hranic s Třebíčskem. Ani tam návrh nevzbudil nadšení, oblast je totiž hojně turisticky navštěvovaná. Proti návrhu místní sepsali petici, následovala i obecní anketa. V obou případech dali obyvatelé najevo jednoznačný nesouhlas se záměrem.