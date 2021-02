Událost na kameru zachytila řidička z auta, které stálo v koloně před přejezdem o několik aut dál. Nahrála také okamžik, kdy řidičce uvězněné mezi závorami pomohl muž z auta za ní: nadzvedl závoru ručně a žena mohla vycouvat.

"Byl to můj otec a paní zachránil život," svěřil se na facebooku ve skupině Policajti - ČK, která se věnuje provozu na silnicích na Krumlovsku, zachráncův syn.

Zdroj: FB

Co dělat, když už dojde k tomu, že vás závory na kolejích uvězní? Hlavně je třeba jednat rychle, na záchranu je většinou necelá půl minuta. Jste-li sami a není, kdo by pomohl, závory jednoduše projeďte. U osobáku nadskočí, dodávkou nebo nákladním autem je prorazíte, závora by se měla bez většího odporu zlomit.

Pokud je v autě lidí víc, spolujezdec může závoru snadno nazvednout, jde to velmi snadno.