„Už před týdnem, když jsem šla nakoupit, měla pokladní ve večerce nasazený respirátor a peníze přijímala v gumových rukavicích. Obchod měl nonstop otevřené dveře, aby vzduch lépe proudil. V okolních supermarketech tehdy žádná opatření ještě zdaleka nebyla,“ popisuje svoji zkušenost paní Tereza.

Ani v dejvické večerce nechybí u informační cedule obrázek červeného srdce. Ten se stal symbolem iniciativy, s níž se vietnamská komunita připojila k domácímu šití roušek nebo nabídce občerstvení zdarma pro zdravotníky a hasiče.

Na Facebooku funguje vietnamská skupina švadlenek pod názvem Lam Cha Me. Spontánně se do ní zapojilo několik set vietnamských dobrovolníků a dobrovolnic z celého Česka. Roušky, které šijí, dodávají do nemocnic a domovů sociálních služeb, kde zoufale chybí. Dosud jich ušili a distribuovali více než tisícovku.

„Byla to taková shoda náhod. Na Instagramu jsem do stories dala příspěvek, že se budu během karantény učit šít na stroji, který mi leží doma už rok, ale nějak jsem se k tomu nedostala,“ popisuje Vietnamka s přezdívkou Linky Linh na sociální síti. „Příspěvku si všimla kamarádka Monika a ptala se, jestli budu šít roušky. Zhlédla jsem na YouTube tutoriály, jak se zachází s šicím strojem, a podívala se rovnou na návod, jak si ušít roušku,“ dodává Linky.

Díky sociálním médiím se iniciativa začala šířit jako lavina. „Vietnamci se chovají velmi kolektivně a solidárně. Když Vietnam postihnou přírodní katastrofy, Vietnamci v Česku i po celém světě se dokážou spojit, složit se a poslat významnou finanční pomoc,“ vysvětluje Monika. „V Česku chyběly roušky. Šít začalo pár domácností a nyní se každý den připojují další,“ dodává.

Samozřejmě, že i mezi Vietnamci se najdou ti, kteří výrobu roušek pojali jako nový byznys. Mnohem větší část nehtových studií, bister či prodejen všeho druhu, které musely zavřít, se však dočasně změnila na dobročinné organizace. „Roušky rozdávají i seniorům v místě bydliště, vyrábějí také dezinfekční roztoky. Vietnamci pomáhali i při povodních. Jsem na ně hrdý,“ zdůrazňuje Marcel Winter, čestný předseda Česko-vietnamské společnosti.