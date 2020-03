V její dlouhé historii započaté v roce 1825 bude bezpochyby start roku 2020 patřit k těm vůbec nejtěžším. Přes všechna opatření, která v Česku byla přijata s jediným cílem, zabránit prudkému růstu počtu nakažených, firma funguje, co se týče výroby a prodeje stále téměř normálně.

„S ohledem na zdravotní situaci však došlo ke snížení obvyklé intenzity činností,“ potvrdil ředitel zbrojovky Radek Musil.

Tak jako všechny společnosti v celé republice, kde se na jednom místě ve výrobním procesu potkává více zaměstnanců najednou, přijala také vlašimská firma zařazená do oblasti výroby munice a obranného průmyslu řadu preventivních opatření. Týkají se jak úklidu, dezinfekce a hygieny včetně používání roušek všemi zaměstnanci, tak například úprav režimu podnikového stravování.

Zatímco v běžné době to bývá zcela obvyklé, do závodní jídelny nyní nesmí strávníci zvenčí. To se významně dotýká například vlašimských seniorů, kteří jsou zvyklí na odběr obědů právě z podnikové jídelny. „Omezili jsme nejen vstup do areálu společnosti, ale také návštěvy našich zaměstnanců u obchodních partnerů. Další omezení v jiných oblastech zatím neplánujeme,“ ujistil Radek Musil.

Povzbudivou informací pro odběratele výrobků firmy Sellier & Bellot Vlašim, kteří se díky využívání pokročilých technologií výroby mohou spolehnout na zaručenou kvalitu dodávaných produktů pro potřeby lovců i sportovních střelců a to pro pistole a revolvery, pušky a brokovnice, ale také pro samotné zaměstnance je, že dodávky materiálu, které zbrojovka potřebuje pro udržení výroby, zatím neváznou.

Další pozitivum v celosvětově těžké situaci je pro vlašimskou firmu, kterou od roku 2009 vlastní brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), známá také pod jménem Magtech, situace kolem zahraničních pracovníků působících ve výrobě. Těch tam je podle ředitele minimum. „A všichni zatím pracují,“ potvrdil a připomněl, že z toho všeho pak vyplývá jedna předpokládaná situace. Tou je zachování stávající výroby bez nějakého mimořádného omezení a dopadu na produkci.

Zatímco v některých oblastech průmyslu řádění koronaviru způsobuje až extrémní zájem odběratelů o jejich výrobky, konkrétně se to prvotně týká samozřejmě potravin a hygienických či ochranných prostředků a pomůcek, u střeliva ani atak onemocnění Covid-19 poptávku nezvýšil. „Naši odběratelé momentálně nemají žádný vyšší požadavek na dodání našich produktů,“ dodal ředitel firmy Sellier & Bellot Vlašim Radek Musil.