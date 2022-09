Své výrobky prodává také ve stánku na zámku Červená Lhota. Výrobě a zdobení perníčků se často věnuje až do pozdních nočních hodin.

Provoz perníkomatu je založený na důvěře v lidskou poctivost. Zákazník si vybere perníček a podle ceníku za něj zaplatí do bílé kasičky, která je umístněná uvnitř koše. „S krádežemi se setkáváme jen velmi výjimečně a v celkovém objemu je to jen nepatrné množství. Letos se nám perníčky ztratily asi dvakrát. Myslím, že lidé oceňují, když do nich vkládáme důvěru. Je to trochu i sociologický průzkum, samy jsme byly zvědavé, jak to bude fungovat,“ konstatovala Karolína Zavřelová. Spokojení zákazníci prý často nechávají i milou zprávu ve vzkazovníku.

Celoroční provoz

Přestože první rok provozu perníkomatu byl slabší, dnes už si našel své zákazníky a za sezónu si z něj lidé nakoupí i několik stovek perníčků. „Lidé se o nás dozvídají na Červené Lhotě, kde máme reklamu nebo prostě jen jedou kolem a nakoupí si. Chodí si k nám často i pro dárek. Nejvíce se prodávají kombinované perníkové balíčky, figurka perníčka ze Shreka nebo prasátko Pepina,“ doplnila Karolína Zavřelová s tím, že se zákazníci opakovaně vracejí.

Pojízdný koš s perníčky najdete v Samosolech od deváté hodiny ranní až do setmění. V případě nepříznivého počasí se improvizovaná prodejna přesouvá do kryté autobusové zastávky. Provoz perníkomatu bude letos celoroční. Před Vánoci koš naplní cukrovinky s adventní tématikou.