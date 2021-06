Trenér Jaroslav Šilhavý před rozuzlením matematické olympiády, v niž se přeměnilo hledání českého soupeře pro osmifinále fotbalového mistrovství Evropy, netajil: „Chceme do Budapešti.“

Myslel na nevelkou vzdálenost z rodné země, ale také na fakt, že v Maďarsku platí taková „koropravidla“, že vlastně žádná nejsou.

Na stadion zvaný Puskás Aréna podle legendárního hráče může v neděli, kdy se Češi potkají s Nizozemci, dorazit 67 tisíc diváků. Covidu navzdory. Přes fakt, že v Maďarsku zemřelo v souvislosti s čínskou nemocí nejvíce lidí v Evropě. Ještě více než v Česku.

Při Euru narváno

Jenže situace se změnila. Při Euru je aréna našlapaná – a to jako jediná ze všech, na nichž se turnaj hraje.

„Zpočátku to bylo v Maďarsku stejné jako v celé Evropě. Nejdřív jsme netrénovali vůbec, potom po dvou lidech,“ popisuje David Vaněček, nynější útočník Olomouce, jenž ale poslední dvě sezony strávil v maďarských klubech Puskás Akademie a Diósgyőri. „Až s očkováním se to změnilo a uvolnilo. Vláda se opravdu hodně snažila i kvůli Euru, aby se proočkovalo co nejvíce lidí a stadion se mohl otevřít,“ doplňuje.

Fans will be fans.

Fans will march in Ferenc Puskas arena in Budapest ahead of their game against France.

Ano, Euro je pro autoritářského premiéra Viktora Orbána příležitostí, jak se předvést v hezkém světle.

I proto jsou v Maďarsku využívány ruské a čínské vakcíny, které Evropa neschvaluje. Díky nim je očkováno kolem 50 procent obyvatel.

„Je to pro zemi možnost, jak se ukázat světu. Covidová čísla jsou lepší než dřív, ale spousta lidí nechápe, proč je stadion plný,“ napsal známý web The Athletic. „Odpověď je jednoduchá: Orbán miluje fotbal.“

To se potvrdilo i stavbou Puskás Arény, za niž se Orbán zasadil. Stála 15 miliard korun a… „Sám jsem si tam nezahrál. Je to národní stadion a kluby mají svoje vlastní. Byl jsem na něm, když hrál na podzim Ferencváros Ligu mistrů proti Juventusu,“ vykládá Vaněček.

Nejlepší stadion

„Je to možná nejlepší stadion, jaký jsem kdy viděl. Když vkročíte na místo, tak vás uchvátí. Hlediště je obrovské, ale zároveň ne nijak rozlehlé, takže ze všech míst je skvěle vidět. Je to správný kotel, cítíte se být součástí toho zápasu,“ je nadšený. „Tehdy jsme ještě museli mít roušky a povolená byla možná čtvrtina stadionu. Teď, když je to bez omezení a může přijít plná kapacita, tak to musí být fantastické.“

Mělo by to tak být i v neděli. V Česku je o vstupenky obří zájem, ale pořád by měly být nějaké k dispozici.

Orbán to jednoznačně potřebuje. Příští rok jsou parlamentní volby a lidé rozhodně slyší na staré římské heslo: Chléb a hry.