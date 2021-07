Po 90 minutách i prodloužení skončil duel 1:1. Italy poslal do vedení po hodině hry Federico Chiesa. O 20 minut později vyrovnal střídající Álvaro Morata. Ani třetí duel "La Roja" ve vyřazovací části nerozhodla normální hrací doba. Na rozdíl od čtvrtfinálového souboje se Švýcary ale penaltový rozstřel nezvládli.

Za Itálii se v něm prosadili Belotti, Bonucci, Bernardeschi a Jorginho, za Španěly pouze Moreno a Alcántara. Neproměnili Ital Locatelli a na druhé straně Olmo s Moratou.

? The winning moment for Jorginho and Italy! ⚽️?#EURO2020 pic.twitter.com/iX3c2KKa92