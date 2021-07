S pomocí vstupenek na finále fotbalového mistrovství Evropy se londýnský starosta Sadiq Khan rozhodl motivovat obyvatele britské metropole k očkování proti koronaviru. Vylosovanému výherci věnuje dva lístky na zápas o titul ve Wembley, do kterého se ve středečním utkání s Dánskem pokusí postoupit anglická reprezentace.

Anglický útočník Harry Kane se probíjí českou obranou v utkání mezi Anglií a Českem. | Foto: ČTK/AP/Justin Tallis

Do Khanovy tomboly se mohou přihlásit Londýňané, kteří prokážou, že dostali první dávku vakcíny nebo si do čtvrtka rezervovali termín očkování. Dalším 50 fanouškům věnuje starosta za očkování po dvou vstupenkách do fanzóny na Trafalgarském náměstí.