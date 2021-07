„Bylo to pekelné. Fotbalistům fandili snad úplně všichni. Všechny bary žily fotbalem, někde se fotbal pouštěl na plátně, jinde v barech v televizi. Normální život šel stranou, vše bylo podřízeno fotbalu,“ popisuje atmosféru v přímořském letovisku.

„Dobrou náladu přibrzdil rychlý gól Angličanů. Ale když Itálie srovnala, všichni měli jasno o tom, kdo získá titul,“ podotkla rodačka z Mladecka, malé vesnice kousek od Opavy. Ještě pro upřesnění, fotbaloví fanoušci v San Benedettu mají své vyhledávané místo, a tím je Old Spirit Authentic football pub.

Oslavy až do rána

Ani penaltový rozstřel pochybnosti nepřinesl. „Na penalty si Italové hodně věřili. Nedělní vítězství pro Itálii znamenalo strašně moc,“ podotkla paní Gabriela. Oslavy evropského titulu probíhaly až do ranních hodin.

„Policie dokonce uzavřela promenádu a centrum města pro auta, protože při postupu do semifinále tady byl doslova dopravní kolaps,“ přibližovala situaci v Palmové riviéře. „V Anglii měli za vítězství snad slíbený státní svátek, to u nás v Itálii ne. Ráno museli všichni do práce,“ přiznala sympatická blondýnka.

Výběr Roberta Manciniho

Sama se synem Manuelem do víru oslav přímo nešla. „Manu má osm let, je velkým fanouškem, ale těch petard a světlic se ještě bál. Jinak měl samozřejmě dres a vlajku,“ pousmála se.

Stejně jako její celá italské rodina fandila výběru Roberta Manciniho. „Ale kdyby byli ve finále Češi, fandím jim, člověk nesmí zapomínat, odkud pochází,“ zdůraznila Gabriela.

„Škoda, že jsme neporazili Dánsko, na vzájemnou bitvu jsem se těšila,“ svěřila se. „Když ale hráli Češi ve skupině, pak s Holanďany, nebo následně s Dánskem, tak manžel se synem fandili se mnou.“

Jako Gianluigi Donnarumma

Gabrielin syn sám fotbal hraje. „Je v akademii Benedetta, chodí i do fotbalové školy. Chce být brankářem. Jeho velkým vzorem je Gianluigi Donnarumma,“ prozradila pyšně. „Všichni naši hráči jsou skvělí,“ vzal si slovo Manuel a vyjmenoval své další velké idoly: „Insigne, Bonucci nebo Chiellini jsou opravdoví borci.“

Když zrovna nehraje italský nároďák fandí Gabriela se synem a manželem místnímu Benedettu a v italské sérii A pak Interu Milán. „Na Inter taky brzy vyrazíme,“ řekla s tím, že manžela se synem vytáhne v srpnu při návštěvě rodičů v Mladecku i na Slezský FC Opava. „Škoda, že Opava sestoupila do druhé ligy. Oba mé chlapce jsem už na Slezský FC vzala a vezmu znovu. Už se na to těším,“ zakončila italské povídání Gabriela, dívčím jménem Šípová.