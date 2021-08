Trenér Vratimova Filip Racko měl v duelu v Blansku šťastnou ruku na střídání. Po hodině hry totiž poslal na hřiště Kundrátka, jenž v nastavení našel centrem Baďuru (na hřiště se dostal v 75. minutě) a ten vstřelil jediný gól utkání. Vratimov tak vyhrál 1:0 a obnovenou premiéru v MSFL zvládl na výbornou.

„Konec zápasu byl hektický. Naběhl jsem si na přední tyč, dostal jsem balon a padlo to tam,” řekl šťastný střelec po zápase pro Deník. Hosté pak prožívali na hřišti i v kabině velkou euforii. „Bylo to vážně velké. I díky tomu, že je Vratimov v MSFL po devatenácti letech, jsme rádi, že jsme tako začali,” dodal Baďura.

Jednadvacetiletý útočník dal první gól Vratimova v soutěži, a tak je mu jasné, že ho tento zásah bude něco stát. „Určitě tam něco bude. Uvidíme na konci sezony,” usmál se Baďura, který hrával také za Žižkov a Olomouc B, odkud do Vratimova v létě přišel na hostování.

„Nedostal jsem tam tolik příležitostí. Do toho byl koronavirus a mě chybělo herní vytížení. Rozhodoval jsem se, jestli ještě zůstanu v Olomouci nebo to zkusím jinde, a nakonec jsem zamířil do Vratimova. Doufám, že toho odehraju co nejvíc a že týmu pomůžu,” prohlásil rodák z Frýdku-Místku.

Vratimovští vstoupili do sezony výborně, výhra v Blansku se ale nerodila vůbec snadno. „Bylo to hodně vyrovnané. Blansko zejména ve druhé půli hodně hrozilo, nás ale podržel brankář Střalka. Kdyby to skončilo 4:4, tak by se nikdo nedivil,” okomentoval premiérové kolo MSFL Baďura, jenž věří, že vratimovští z utkání v Blansku budou hodně těžit. „Určitě nám to dodá sebevědomí, psychicky nás to nakopne. Víme, že je třeba hrát až do poslední minuty,” dodal.

Baďura je ve Vratimově zatím jen krátce, místní prostředí si ale pochvaluje. „Je to hodně zajímavé. Dlouho se tady hrála nižší soutěž a teď se to všechno muselo přeměnit. Máme však super zázemí, kondičního trenéra, maséra i výbornou regeneraci. Podmínky jsou skvělé, moc se mi tady líbí a doufám, že to klubu oplatím i na hřišti,” uzavřel mladý útočník.