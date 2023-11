/VIDEO/ Fotbalisté Frýdku-Místku vybojovali v pátečním utkání 16. kola MSFL na hřišti vedoucího Baníku Ostrava cenný bod po remíze 1:1. Jak celý zápas probíhal, se můžete podívat v několikaminutových exkluzivních videích Deníku.

Baník Ostrava B - Frýdek-Místek | Video: Jakub Nohavica

Lipinu poslal do vedení na konci prvního poločasu Hykel, dvacet minut před koncem srovnal domácí Kaloč. Bod pro Frýdek-Místek je o to cennější, že ostravský lídr třetí ligy využil do zápasu mnoho hráčů kádru A-týmu, který v reprezentační pauze nehraje. Na Bazalech nastoupili třeba Juroška, Madleňák, Kaloč nebo Klíma.

Zdroj: Jakub Nohavica

16. kolo MSFL (pátek 17. 11. 2023):

Baník Ostrava – Frýdek-Místek 1:1 (0:1)

Branky: 68. Kaloč - 43. Hykel. Rozhodčí: Ehrenberger – Habermann, Proske. ŽK: Kaloč – Neumann, Němec, Bialek, Obuch, Rubý. Diváci: 362.

FC Baník Ostrava B: Hrubý – Juroška, Měkota, Říha (10. Temel), Madleňák, Drozd (46. Jamiu), Kaloč, Holaň (77. Samuel), Elekana (66. Bewene), Klíma (66. Bitta), Šudák. Trenér: Dvorník.

FK Frýdek-Místek: Lasák – Coufal, Massaniec, Neumann, Janjuš (73. Němec), Harušťák (57. Střelec), Obuch, Bialek, Hykel (86. Halda), Gorčica, Rubý. Trenér: Pištěk.