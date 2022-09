Souboj Frýdlantu s Kvítkovicemi nabídl spoustu karet, mnoho emocí a vyhrocených momentů. „Český fotbal se hodně vyčistil, ale co se dělo dneska, to bylo jako za starých časů. Rozhodčí pískal vše na jednu stranu,“ řekl po zápase pro Deník trenér domácího celku Martin Šrámek.

Hosté vedli od dvacáté minuty zásluhou Dziuby, o deset minut později však vyrovnal Stýskala, který se trefil ve druhém utkání v řadě. To hlavní se ale odehrálo až v závěru.

Hosté se znovu dostali do vedení v 74. minutě, kdy z penalty udeřil Pernatskyi. „Byla to nesmyslná penalta. Jeden z jejich hráčů si předkopl balon, dva naši hráči ho předběhli a najednou z toho byla penalta. Nechápu to,“ kroutil nechápavě hlavou Šrámek.

Po proměněné penaltě navíc dostal červenou kartu domácí Literák. „Řekl rozhodčímu, že hráči soupeře vběhli při penaltě do hřiště, on mu dal ale druhou žlutou a vyloučil ho,“ čertil se Šrámek, kterého rozvášnil i (ne)penaltový moment na druhé straně. „Varadi šel sám a byl faulován. Jejich hráč dostal červenou, pomezní už stál u tyčky a čekal na penaltu. Rozhodčí ale najednou usoudil, že to bylo ještě před šestnáctkou. Neuvěřitelné,“ dodal.

Hosté krátce po proměněné penaltě přidali další gól a vedli 3:1, Frýdlant se ale nesložil. V 82. minutě snížil Velička a o pár vteřin později vyrovnal Hladík, který rozhodl o konečné remíze. „Po konci zápasu se postavilo 200 fanoušků do špalíru, klukům tleskali a děkovali, že se nenechali zlomit. Byl to bláznivý zápas, ale toto je pro ně odměna,“ smekl Šrámek.

1.BFK Frýdlant nad Ostravicí – SK Kvítkovice 3:3 (1:1)

Branky: 30. Stýskala, 82. Velička, 83. Hladík – 20. Dziuba, 74. Pernatskyi z pen., 81. Rapavý. Rozhodčí: Vejtasa – Lukašík, Habermann. Diváci: 428.

Frýdlant: Prepsl – Švrček, Kulhánek (79. Střižík), Literák, Stýskala (82. Šafner), Škorik, Kučera, Varadi (82. Fromelius), Staněk, Velička, Svatonský (64. Hladík). Trenér: Šrámek.