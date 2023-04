Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí chtěli navázat na výhru v Kvítkovicích. Doma ale nestačili na rezervu Zlína.

Frýdlant doma nestačil na Zlín B | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Zlín B byl podle postavení v tabulce favoritem, Frýdlantu se ale na jaře v MSFL docela daří. Beskydští chtěli bodovat i v sobotu, na soupeře z Baťova města ovšem nestačili.

Hosty poslal do vedení v 29. minutě Jura a necelých dvacet minut před koncem dával na 2:0 Silný. S Frýdlantem bylo ještě hůř poté, co byl v 80. minutě po druhé žluté karty vyloučen Škorik.

Domácí přesto bojovali a zásluhou Literáka snížili. Jenže to už běžel nastavený čas a další branku už frýdlantští fotbalisté dát nestihli.

„Myslím si, že Zlín u nás vyhrál zaslouženě. Jejich kvalita byla velká, a to i přesto, že jsme na hřišti nechali všechno. Šli jsme do zápasu s nějakým taktickým plánem, ten nám ale moc nevycházel. Ani po změně stran se to z naší strany moc nelepšilo. Zlín byl prostě lepší,“ uvedl trenér Frýdlantu Martin Šrámek. „Za těch pět jarních utkání jsme poprvé na zisk bodů nemohli ani pomýšlet," dodal.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – FC Trinity Zlín B 1:2 (0:1)

Branky: 90. Literák – 29. Jura, 72. Silný. Rozhodčí: Poláček – Kostelník, Zapletal. ŽK: 3:2. ČK: Šafner (Frýdlant). Diváci: 328.

Frýdlant: Prepsl – Kulhánek (46. Varadi), Literák, Kedroň (46. Škorik), Šafner (78. Svatonský) – Dedek, Staněk, Hajnoš (78. Milar), Hladík (89. Marek) – Velička, Juříček. Trenér: Šrámek.