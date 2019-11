Tohle byl zápas zlínského gólmana Stanislava Dostála. Ten šel po zranění pomoct třetiligovému béčku a ve Stovkách předvedl neskutečný výkon. Osmadvacetiletý brankář zneškodnil domácímu favoritovi řadu obrovských šancí a jako bonus lapil dvě penalty! Opora Fastavu nejprve v první půli vychytala mazáka Varadiho, po přestávce si pak vychutnala dalšího ex-ligistu Šumského.

Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku (v bílém) si sice proti zlínské rezervě vypracovali dostatek příležitostí. Leč na brankáře soupeře Stanislava Dostála si vůbec nepřišli. Ten jim dokonce zlikvidoval i dva pokutové kopy. | Foto: Deník / Robert Schedling

Valcíři díky bezbrankové remíze dva body ztratili. „„Ve fotbalové kariéře si nehraji na nějaké štěstí či smůlu. Je to uměním a my jsme dnes neměli to umění v té koncovce. Dostál byl chytřejší, byl přemýšlivější a zkrátka nás vychytal. Soupeře jsme po všech stránkách přehráli, pustili jsme jej v každém poločase pouze do jedné příležitosti, což se v takovýchto zápasech stává,“ řekl zklamaný kouč Frýdku Martin Pulpit.