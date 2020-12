Lokaj ale vi, že ho čeká kus práce. A to nejen na hřišti. „Primárním cílem je, aby se tady fotbal znovu začal vnímat pozitivně. To klidně může být i v MSFL, k tomu není potřeba první liga, druhá liga ani Liga mistrů,“ říká nový statutární ředitel Valcířů, který je úspěšným podnikatelem, jehož hlavní pracovní náplní je organizace mezinárodních zápasů či letních a zimních soustředění.

Co vás k fotbalovému Frýdku-Místku přivedlo?

Fotbal jsem hrál odmala. Ale na profesionální kariéru to nebylo. Okolo devatenácti let jsem začal trénovat a chvíli jsem působil taky v akademii Baníku. Potom jsem se přestěhoval do Británie, kde jsem pracoval pro agenturu, která zastupovala hráče a organizovala soustřední pro týmy. Působil jsem taky v Rakousku a potom jsem si založil svou agenturu. Mimo jiné jsem se seznámil i s Danielem Černajem a začal jsem do Frýdku-Místku jezdit častěji. Viděl jsem, jak to tady funguje a nefunguje a začali jsme jednat o nějaké spolupráci, která se během posledních několik měsíců vyvrbila v to, že jsem do klubu vstoupil majetkově.

Jste novým statutárním ředitelem klubu. Jaká bude vaše přesná pracovní náplň?

Lidově řečeno jde o to, že budu řídit klub s minimem sportovní části. Od toho tady je sportovní ředitel a trenér. Jedná se o malý klub, nemáme moc velký sportovní úsek, ale ta sportovní část je na nich. Já jsem připravený věnovat se komunikaci s partnery a městem.

Jaké vůbec vztahy s městem jsou?

Mám za sebou jen pár schůzek. Komunikace funguje a rámce spolupráce se musí určit. Město Frýdek-Místek fotbal podporuje, problémem ale je, že místními je fotbal nějakou dobu vnímán negativně. Podpora tady tedy je, ale je třeba, abychom ukázali, že si ji zasloužíme.

Víte, co se v tomto směru dosud dělalo špatně? Co je třeba změnit?

Bude třeba narovnání nějakých vztahů. Byly tady nějaké neshody, ale předchozí vedení už tady není, je tady nové vedení a my jsme připraveni na tom pracovat. O něčem, co se dělo, víme, o něčem ale nemám nejmenší tušení. Musíme do toho jít s čistým stolem.

Je podle vás MSFL pro Frýdek-Místek ideální soutěží, nebo pomýšlíte výš?

Myslet na vyšší soutěž určitě musíme, ale výhledově. Primárním cílem je, aby tady fotbal byl vnímán pozitivně. Až tomu tak bude, až bude provázaný přechod hráčů do prvního týmu a budeme mít podporu veřejnosti, tak potom klub může myslet i na sekundární cíl, čímž by mohl být postup do druhé ligy. Ale to je opravdu až sekundární cíl, primární je, aby to nás, fanoušky i partnery bavilo.

Jak vnímáte současný tým? Je v něm potenciál?

Hráči tady zajímaví jsou. Práce s mládeží tady má historii a je možné z nich něco vychovat. Důkazem jsou třeba Fukalové nebo Ostrák, kteří šli výše. Musíme našim mladým připravit takové prostředí, které je bude motivovat k tomu, aby se zlepšovali. Je třeba, aby měli vzory, a my v týmu máme Literáka, Teplého, Zapalače nebo Varadiho, od kterých se mohou učit. Pokud to dokážou, tak se mohou posunout mnohem výše, než je nejen frýdecký, ale i český fotbal.