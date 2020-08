„Povedlo se nám přivést pár posil. Chceme hrát co nejvýš a bojovat o postup,“ hlásí bývalý útočník Baníku, Plzně, Teplic nebo olomoucké Sigmy.

Myslíte, že postup bude ve vašich silách?

Čekali jsme, až se uvolní nějaké posily. Ty nakonec přišly, sedlo si to a ještě si to sedne. Postup je reálný, doufáme, že to vyjde.

V uplynulém ročníku postoupilo Blansko. Myslíte, že kdyby nezasáhl koronavirus, tak byste se před ně dostali?

Kdo ví, jak by to bylo. Už bych se k tomu nechtěl vracet. Virus nás odstavil od fotbalu a bylo to nepříjemné. Pro každý tým to bylo těžké, ani jsme netrénovali, bylo to na nic.

Jak jste nezvykle dlouhou pauzu vnímal?

Bylo to nepříjemné pro každého sportovce. Já jsem to snášel špatně, měl jsem sice nějaké plány, ale pořád jenom běhat nebo jezdit na kole, to nikoho nebaví.

Jste jedním z favoritů MSFL. S kým si to rozdáte o postup?

Jsou tam béčka ligových týmů, která jsou nepříjemná. Budou si brát kluky z áček, těžká je například Sigma, hodně kousat bude i Baník, který nás porazil. Uvidíme, jak to celé dopadne, snad se k nám přikloní i štěstí a postoupíme.

Na lavičce týmu stojí trenér Hubník. Jste rád, že s ním můžete spolupracovat?

Znám ho už z ligy, kde jsme proti sobě hráli. Je můj kamarád, probíráme to spolu. Co se týká taktiky, tak to má zmáknuté, snad to ukážeme i na hřišti a budou tomu odpovídat i výsledky.

I vy sám se nějak angažujete v realizačním týmu?

To ne, ale probíráme spolu, co bude na tréninku, nebo kdo by kde mohl hrát. Ale nekecám mu do toho.

Lákala by vás v budoucnu trenérská dráha?

Už jsem dostal nabídku, že bych tady mohl zůstat v managementu. Trenéřinu ale moc nepreferuju, nejradši bych vletěl na hřiště a celé to tam odehrál. Uvidíme, kam povedou moje další kroky. Každopádně se budu snažit ještě nějaký rok odehrát a uvidíme, jak to dopadne.

Takže plánujete pokračovat i v dalších sezonách?

Dokud mi bude sloužit zdraví, což mi zatím slouží, tak ano. Fyzicky jsem na tom dobře, takže o žádném konci ještě nepřemýšlím. Nikdy však nevíte, co bude, stát se může cokoliv. Každopádně chci hrát co nejdéle.

Jaká je vůbec vaše role v týmu? Chodí za vámi mladší spoluhráči?

Jsem jedním z nejstarších hráčů. Držím kasu, dělám srandu a tak nějak to udržuji v chodu. Na tréninku jsem ale dost přísný, mladí se však mohou něco naučit. Snad jim to pomůže do další kariéry a společně uděláme postup.

Má Frýdek-Místek do budoucna na čem stavět?

Za našich dob to bylo jiné, ale je tady pár hráčů, co by mohli prorazit. Doufejme, že se jim to povede a i pod dozorem nás starších to někam dotáhnou.