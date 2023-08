/FOTOGALERIE/ Tohle mělo grády! Hned úvodní kolo nové sezony MSFL nabídlo derby Frýdlantu nad Ostravicí s Frýdkem-Místkem. Domácí třikrát vedli, hosté pokaždé dokázali dorovnat, a tak se nakonec body po remíze 3:3 dělily. Prestižní souboj si nenechalo ujít i přes nepřízeň počasí 652 diváků.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – FK Frýdek-Místek 3:3 (1. kolo MSFL – 5. 8. 2023). Domácí třikrát vedli, hosté pokaždé dokázali srovnat. | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí/Jan Smékal

„Jsem rád, že ani deštivé počasí lidi od fotbalu neodradilo. Přišlo jich dost. Z výsledku jsme samozřejmě zklamaní, jelikož jsme v zápase nad soupeřem třikrát vedli. Bohužel jsme dvakrát inkasovali z rohových kopů, což není určitě náhoda,“ řekl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

„Dva góly jsme dostali i v poháru ze standardek. Neříkám, že nemůžeme dostat branku, ale soupeři proti nám skórovali teď ve dvou duelech třikrát z rohu. Je to o tom, že kluci se nemohou ve vápně spoléhat jen na dva nebo tři hlavičkáře, že to tam odbouchají,“ pokračoval Šrámek.

„Bohužel jsme pokaždé hodně brzy inkasovali vyrovnávací branky. Ve druhé půli nám dělaly obrovské problémy jejich křižné nakopávané míče. Z nich hosté vytěžili spoustu rohových kopů a my se tím dostali pod tlak,“ vykládal domácí kouč 1. BFK.

„Kluky musím přesto pochválit. Máme zcela nový tým, omlazený. Hráči si na sebe musí zvyknout a já doufám, že to bude z naší strany zápas od zápasu lepší. Hráči jsou mladí, ale na druhou stranu mají možnost hrát třetí ligu, která jim dodá ty patřičné zkušenosti,“ dodal Martin Šrámek.

„Pro fanouška perfektní, během první hodiny padlo všech šest branek. Z pohledu trenéra už to tak skvělé nebylo. Dáme venku tři góly a nezískáme tři body, to je těžké. Třikrát jsme dotahovali a ve druhém poločase jsme už byli na hřišti víceméně jenom my. Soupeř vyčkával na protiútoky a jeden takový proměnil,“ hlásil trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„Chválím tým co se týče nasazení, protože jde vidět, že kabina táhne za jeden provaz a jsou schopni nepříznivý výsledek zvrátit. Na druhou stranu si myslím, že jsme soupeři v první půli nabídli příliš mnoho standardních situací, ze které padl také úvodní gól. Každopádně je to bod z venku, ten se vždycky počítá,“ uzavřel kouč Valcířů Robert Pištěk.

1. kolo MSFL (sobota 5. 8. 2023):

Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek-Místek 3:3 (2:1)

Branky: 33. Pejša, 39. Kedroň, 61. Hladík - 38. Gorčica, 59. Rubý, 63. Bialek. ŽK: Hladík - Massaniec, Obuch, Bialek. Rozhodčí: Proske – Dedek, Šafrán. Diváci: 652.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Zogata, Literák, Pejša, Hajnoš (86. Dedek) – Byrtus (72. Škorik), Blahuta, Juříček, Svatonský (67. Mikulenka) – Kedroň, Hladík. Trenér: Šrámek.

Frýdek-Místek: Lasák – Neumann, Coufal, Massaniec, Hykel – Bialek (90. Šponer), Obuch (53. Střelec) – Janjuš, Gorčica, Martiník (82. Halda) – Rubý. Trenér: Pištěk.