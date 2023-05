Sobotní program MSFL k sobě v derby svedl Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek. Utkání skončilo 2:2.

Trenér fotbalistů Frýdku-Místku Robert Pištěk | Foto: Deník/VLP Externista

Na podzim se hrálo ve Stovkách, kde gól nepadl. Tentokrát byly k vidění branky čtyři, derby ale vítěze nemělo.

Do utkání lépe vstoupil Frýdek-Místek, který díky Blejchařovi od 14. minuty vedl. „Bohužel nám tento gól, místo toho abychom měli hlavy nahoře, absolutně svázal nohy, nechápu to. Povolili jsme, asi jsme se báli o výsledek," řekl trenér Lipiny Robert Pištěk. Hosté náskok udrželi do konce prvního poločasu, po návratu z kabin ale srovnal Škorik.

Další branka padla dvacet minut před koncem. A do vedení šla opět Lipina, o což se postaral Rubý. Tentokrát ale hosté vedli jen devět minut, než se povedlo srovnat Hajnošovi. „Bod beru, jelikož jsme dvakrát prohrávali. Sice jsme vstřelili druhý gól, ale padl bohužel z ofsajdu. To byla škoda, jelikož tohle mohla být klíčová situace, kdy jsme mohli během chvilky otočit skóre,“ uvedl kouč Frýdlantu Martin Šrámek. „Dnes jsme nepodali moc dobrý výkon, každopádně ale musím kluky pochválit za bojovnost. Dvakrát jsme v zápase prohrávali, nevyvíjelo se to pro nás vůbec dobře,“ dodal.

S výkonem svých svěřenců nebyl spokojen ani Pištěk. „Vezeme bod z venku, ale s předvedenou hrou rozhodně nejsem spokojený," prohlásil.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - FK Frýdek-Místek 2:2 (0:1)

Branky: 47. Škorik, 79. Hajnoš - 14. Blejchař, 70. Rubý. ŽK: Velička - Rubý, Hykel. Rozhodčí: Proske - Dedek, Habermann. Diváci: 592.

Frýdlant: Prepsl – Švrček, Marek, Literák, Šafner (78. Kulhánek), Varadi (17. Kedroň), Staněk (64. Svatonský), Hajnoš, Hladík (78. Papík), Velička, Juříček (46. Škorik). Trenér: Šrámek.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner, Blejchař, Massaniec, Nevřela – Obuch, Hykel – Janjuš (64. Konečný), Rubý, Martiník – Střelec (81. Barkov). Trenér: Pištěk.