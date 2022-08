Valcíři vstoupili do letošního ročníku MSFL jednou remízou a dvěma výhrami v řadě. Chtěli uspět i v Hranicích, na jejich půdě ale prohráli 1:2. „Série bez porážky je u konce. Že to přišlo zrovna nyní, mě štve, protože nemůžu říct, že by nás soupeř porazil, ale porazili jsme se vyloženě sami,“ uvedl trenér Lipiny Robert Pištěk.

Hosté vstoupili do utkání aktivně a po dvaceti minutách byli odměněni, když je do vedení poslal Hykel. Krátce před odchodem do kabin ale vyrovnal Kuchař. „Zápas jsme měli mít pod kontrolou už v první půli. Kdybychom vedli o tři branky, nikdo by se nemohl divit,“ prohlásil Pištěk.

Rozhodnutí přinesla 63. minuta, kdy domácí Rolinc proměnil pokutový kop a rozhodl o výhře Hranic. „Jednou musí prohrát každý tým, ale my to chceme odčinit už ve středu proti Kvítkovicím," uzavřel Pištěk.

SK Hranice – FK Frýdek-Místek 2:1 (1:1)

Branky: 43. Kuchař, 63. Rolinc z pen. - 21. Hykel. ŽK: Tilkeridis, Marek - Massaniec, Nevřela. Rozhodčí: Svoboda - Tomanec, Poláček. Diváci: 491.

Frýdek-Místek: Gergela – Nevřela (63. Kostka), Massaniec, Velner (K), Konečný, Dadak, Martiník (63. Kohut), Kovařík, Hykel (76. Khalifa), Zupko (76. Blejchař), Rubý. Trenér: Pištěk.