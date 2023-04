Frýdlant nad Ostravicí zvládl důležitý zápas dvou týmů ze spodku tabulky MSFL. V neděli uspěl na půdě Kvítkovic.

Frýdlant porazil Kvítkovice | Foto: 1. BFK Frýdlant n. O.

Beskydští nemohli z nejrůznějších důvodů využít několik opor sestavy, hostující kouč Martin Šrámek přesto dokázal namíchat vítěznou sestavu. „Spíše to bylo složité pro naše mladé kluky. Třeba Dedek nastoupil v základu vůbec poprvé, to samé na jaře i Polach s Kulhánkem. Všichni to však zvládli na výbornou,“ řekl Šrámek pro klubový web.

O osudu utkání rozhodla 66. minuta, kdy se prosadil frýdlantský Kedroň. Druhý gól pak přidal Velička, jeho trefa ale neplatila kvůli ofsajdu. „Domácí mají strašně rychlý přechod do útoku, ten jsme si ale dobře pohlídali,“ dodal Šrámek.

Frýdlant těsný náskok uhájil a po výhře 1:0 bere důležité body. „Myslím, že jsme zápas perfektně zvládli hlavně týmově. Ve dvou minulých kolech jsme vždy vedli, ale uhráli jsme jen bod. Moc jsme se tedy do velké ofenzivy pouštět nechtěli,“ uzavřel Šrámek.

SK Kvítkovice – 1- BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:1 (0:0)

Branka: 66. Kedroň. Rozhodčí: Julínek – Marek, Gasnárek. ŽK: Kiška – Juříček, Hladík. Diváci: 147.

Frýdlant: Polach – Literák, Dedek, Staněk, Hajnoš – Kulhánek, Juříček – Hladík, Kedroň (87. Šafner), Varadi (65. Milar) – Velička. Trenér: Šrámek.