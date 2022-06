Do Vratimova se po letech vrátila MSFL právě z Frýdku-Místku. Ten pak poskládal zcela nový tým a ve třetí lize působí taky. Na jaře se mu vede na výbornou a svou formu potvrdil i v pátečním prestižním šlágru na půdě Vratimova.

Domácí, kterým se na jaře naopak příliš nevede, vstoupili do utkání parádně a už ve druhé minutě je poslal do vedení Varadi. Hosté brzy srovnali díky Barkovovi, Vratimovu ale za dalších deset minut vrátil náskok Dziuba. Přesto se šlo do kabin za nerozhodného stavu – na 2:2 dával v závěru první půle Blejchař. Vratimov navíc přišel o vyloučeného Kundrátka.

Přestřelka pokračovala i po změně stran. Opět lépe začali domácí, jejich třetí gól vstřelil Igbinoba. V závěrečné dvacetiminutovce se ale děly věci…

Nejprve v 74. minutě vyrovnal Kovařík a o pár vteřin později poslal Valcíře poprvé do vedení střídající Raab. Lipina už náskok udržela a získala tři velmi cenné body.

FC Vratimov – FK Frýdek-Místek 3:4 (2:2)

Branky: 2. Varadi, 23. Dziuba, 52. Igbinoba – 13. Barkov, 43. Blejchař, 74. Kovařík, 75. Raab. Rozhodčí: Hanák – Pospíšil, Bebenek. ŽK: Hajnoš, Kundrátek – Velner, Hykel. ČK: Kundrátek (V). Diváci: 370.

Vratimov: Müller – Elbel, Dziuba, Igbinoba, Klejnot - Wojatschke (71. Nemšovský), Kundrátek, Varadi (34. Trmal), Hajnoš (86. Teplý), Skwarczek – Hladík. Trenér: Racko.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Burgo - Barkov, Konečný (56. Nieslanik), Kovařík, Hykel (79. Juříček), Zupko (69. Raab) – Rubý. Trenér: Pištěk.