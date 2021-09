Vratimovu páteční duel na půdě Dolního Benešova nevyšel. O osudu utkání rozhodl jediný gól.

Zápas v Dolním Benešově Vratimovu nevyšel. | Foto: FC Vratimov

Dolní Benešov skóroval až v 78. minutě zásluhou Rubého, chleba se ale lámal dříve. Vratimovu totiž vůbec nevyšel první poločas. „To byl z naší strany naprosto katastrofální výkon. V naší hře bylo strašně málo pohybu, dělali jsme přesně to, co jsme si řekli, že dělat nesmíme. Nakopávali jsme balóny, nedoplňovali jsme, roztahovali jsme hřiště, prostě ten poločas byl z naší strany úplně hrozný a nebyl tam nikdo, kdo by se přiblížil alespoň na padesát procent svých fotbalových možností,“ říkal po zápase naštvaně pro klubový web trenér Vratimova Filip Racko.