Frýdlantští potřebovali zvítězit, do utkání šli ale v nedobrém zdravotním stavu. Mimo hru bylo několik důležitých hráčů, včetně zraněného Literáka a vykartovaného Varadiho.

Domácí ale předvedli velmi dobrý výkon a díky výhře 1:0 vytoužené tři body získali. „Od kluků to byl fantastický výkon. Na hřišti nechali úplně všechno,“ řekl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Hrdinou utkání se stal domácí útočník Velička. Ten sice nejprve neproměnil penaltu, v 54. minutě se ale pověsil do vzduchu a hlavičkou vymetl šibenici. Pojistku mohl přidat ještě Kučera, ten však svou akci nedotáhl. I tak ale mohli domácí slavit.

„Blansko dalo v posledních třech zápasech deset gólů, my jsme je však do žádné šance nepustili. Kluci byli v těžké situaci, dokázali se ale semknout a zvládli to velmi dobře,“ pochválil své svěřence Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – FK Blansko 1:0 (0:0)

Branka: 54. Velička. Rozhodčí: Ogrodník – Poláček, Kostelník. ŽK: Nešetřil, Kapur, Černý. Diváci:325.

Frýdlant: Prepsl – Švrček, Šafner, Indra, Škorik – Staněk, Hajnoš (82. Papík), Hladík, Velička, Juříček – Svatonský (76. Kučera). Trenér: Šrámek.