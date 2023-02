Kovařík s Vengřinkem patřili k nejzkušenějším hráčům Lipiny. Oba si pro Deník posteskli, že se k nim klub nezachoval nejlépe. „Zaregistroval jsem to, ale myslím, že se to zbytečně nafukuje. Oba je dobře znám a jsme dobří kamarádi. V kabině mezi námi žádný problém nebyl,“ řekl pro Deník kapitán Frýdku-Místku Michal Velner. „Na atmosféře v šatně to žádný vliv nemělo,“ dodal.

Co se ale na (ne)pohodě v kabině Frýdku-Místku podepsalo, to byly nepřesvědčivé podzimní výkony. „Vždy je lepší nálada, když se daří a jste na vítězné vlně. O podzimu ale všichni víme, že nám nevyšel. Pak atmosféra není ideální, ale tak to podle mě má být. Kdybychom se sebou byli spokojeni, tak by to nebylo v pořádku,“ řekl Velner.

Valcíři během zimy sehráli řadu přípravných zápasů. O víkendu je čeká generálka proti Hlubině a příští týden už startují jarní boje v MSFL proti B týmu Zlína. „Už se všichni těšíme. Příprava byla dlouhá a náročná. Doufám, že nám start jara vyjde,“ přál si jednatřicetiletý obránce.

Loňské jaro Frýdku-Místku vyšlo. Ve třetí lize patřil k nejlepším a ve Stovkách věřili, že podzim bude podobný. Nastal ale pravý opak. „Možná jsme si mysleli, že nám to půjde tak dobře jako na jaře, zkrátka že to půjde tak nějak samo. Jenže po herní stránce nám to neklapalo, což se ve fotbale stává. Pak je třeba do toho pořádně šlápnout a jet na krev, ale to nám chybělo. Snad se z toho poučíme a odčiníme nepovedený podzim,“ prohlásil Michal Velner.

Frýdek-Místek je po podzimu jedenáctý, na jaře chce ovšem výš. „Naše mužstvo má na víc. Co nejrychleji bychom se proto chtěli posunout nahoru,“ uzavřel Velner.