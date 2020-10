Zatímco proti Rosicím Valcíři předvedli velmi dobrý výkon, s Hlučínem se v nejlepším světle neprezentovali. „Oproti středě jsme byli málo v pohybu, druzí v soubojích, zkrátka se nám to nepovedlo,“ řekl po závěrečném hvizdu domácí kouč Jan Žižka.

Hlučín poprvé udeřil po půl hodině hry a o čtyři minuty později kapituloval Zouhar, jenž tentokrát nahradil Bártu, znovu. Do druhé půle Žižka poslal dva nové hráče, ke změně obrazu hry to ale dlouho nevedlo. Patnáct minut před koncem byl navíc vyloučený domácí Hladík a zdálo se, že je po zápase.

Jenže Valcíři ještě dokázali zabrat. V osmdesáté minutě byl faulován Hykel, počet sil na hřišti se srovnal a z nařízené penalty navíc snížil Zapalač. Ten mohl dokonce i srovnat, jenž svou druhou penaltu poslal vysoko nad. Víc už toho Hlučín nedovolil a domů si tak odvezl všechny tři body. „Vzadu jsme hráli na riziko a posílili jsme útok. Věřili jsme, že to ještě srovnáme, ale nepovedlo se. Hlučín vyhrál zaslouženě,“ uznal porážku Žižka.

Bylo to zároveň na nějakou dobu naposledy, co se Valcíři objevili v akci. „Je nám líto, že nemůžeme hrát. Dodržujeme režim a jedeme podle manuálu. Přijde mi nelogické, že nemůžeme pokračovat,“ říká Žižka, jenž však ví, že s nařízením nic nezmůže. „Pokud se to nezastaví úplně, tak budeme aspoň trénovat,“ dodal.

MFK Frýdek-Místek – FC Hlučín 1:2 (0:2)

Branky: 82. Zapalač z pk - 30. R. Dostál, 34. Vengřinek. Rozhodčí: Zaoral - Mrázek, Slabý. ŽK: Dziuba, Fokaidis - L. Kundrátek, Padych, Wolf, Hudeczek, Vengřínek, Dydowicz, (West - trenér). ČK: 76. Hladík - 81. Wolf. Hráno bez diváků.

Frýdek-Místek: Zouhar - Dudek (75. Šeba), Literák, Skwarczek, Russmann (46. Hammer) - Bzirský (65. Jurga), Dziuba (46. Hykel) - Hladík, Fokaidis, Zapalač - Teplý. Trenér: Žižka.