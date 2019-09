Branky: 20., 44. a 83. Lokša, 61. Buchta. Rozhodčí: Vojáček. Diváci: 152.

D. Benešov: Lasák - Romaněnko, Moravec, Rychnovský, Haas - Karčmář, Foitzik (61. Labuda) - Trajkovski, Blahuta (79. Gebauer), Pecuch (70. Skroch) - Býma (68. Gomola). Trenér: Kroupa.

Baník B: Murin - Russmann (81. Fukala), Hasala, Velner, Foltyn, Urban (59. Bolf), Buchta (73. Raab), Lalkovič, Lokša (84. Lehnert), Žák, Mooc. Trenéři: Tchuř a Staš.

Dominik Kroupa (trenér D. Benšova): „Zápas nám nevyšel. Měli jsme sice náznaky šancí, ale soupeř byl ve všech směrech lepší. Baník nás přehrával a zaslouženě vyhrál. Nedaří se nám, ale nikdo nám nepomůže, musíme se z toho vyhrabat sami. Potřebujeme se chytit, a to už teď ve Zlíně.“

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Přestože jsme se už v prvním poločase dokázali dostat do dvoubrankového vedení, s naší hrou jsem byl spokojen až po přestávce. V první půli jsme sice soupeře do vyložených šancí nepustili, ale směrem dopředu nám chyběla lehkost, byli jsme těžkopádní. To všechno se zlepšilo až ve druhém poločase.“

PETŘKOVICE - ZNOJMO 1:0 (0:0).

Branka: 95. Baranek. Rozhodčí: Richtár. ŽK: Honiš - Demjan, Avdić, Martinek, Jícha. Diváci: 204.

Petřkovice: Buček - Strakoš, Honiš, Plesník (76. Baranek), Sporysz - Dziuba (70. Adamík), Mládek - Ptáček (64. Tomšů), Mišinský, Neumann - Szotkowski (83. Tilkeridis). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Opět jsme měli spoustu možností, ale nakonec se na nás usmálo štěstí v nastavení, protože to je odměna za to, jak kluci makali a šli za vítězstvím. Soupeř byl ale organizovaný, dobře bránil, asi si přijel pro bod. Kromě jedné šance nic neměl.“

FRÝDEK-MÍSTEK - SLOVÁCKO B 2:1 (1:0).

Branky: 26. Teplý, 82. Literák - 76. Tischler. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Teplý, Kebísek - Franič, Hladký. ČK: 68. Hurta (F-M). Diváci: 376.

Frýdek-Místek: Bárta - Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl - Ožvolda, Skwarczek - Šohaj (80. Kutáč, 90. Mrkvička), Hurta, Visić (76. Varadi) - Teplý (85. Telnar). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Slovácko přijelo posílené o několik hráčů ligového A-týmu, tím zápas dostal punc kvality. Nás opět málem stálo bodový zisk neproměňování i těch nejvyloženějších příležitostí. Naštěstí Hýbl krásně zahrál standardku a Literák si naběhl do správného prostoru. Vzhledem k průběhu si dovolím tvrdit, že naše výhra je zasloužená.“

HLUČÍN - UHERSKÝ BROD 1:0 (0:0).

Branka: 84. Opatřil Josef. Rozhodčí: Slabý. ŽK: Kraut (H.). Diváci: 90.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Heiník, Štefek, Vengřinek - Opatřil, Rubý, T. Dostál (90. Gros), Krejčí (88. Dolba) - Kraut - Jančík (56. Hudeczek). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučín): „Spokojenost je velká a vítězství zasloužené. Ve druhém poločase jsme měli jasně navrch, soupeře jsme přehrávali, měli jsme snad pět gólovek. Stále se ovšem trápíme s koncovkou. Gól, který jsme vstřelili, stál za to. Opatřil lobl brankáře, následně si položil tři protihráče a skóroval. Věřím, že se začínáme zvedat.“

OTROKOVICE - ZLÍN B 0:4 (0:2).

Branky: 7., 36. a 50. Gettler, 72. V. Mlýnek. Rozhodčí: Mayer. Diváci: 116.

KROMĚŘÍŽ - BLANSKO 0:0.

Rozhodčí: Vostrejž. Diváci: 140.

SIGMA OLOMOUC B - VRCHOVINA 1:0 (1:0).

Branka: 12. Galus Rozhodčí: Petr. Diváci: 50.

ROSICE - UNIČOV 3:1 (2:0).

Branky: 1. Kirschner 5. Drbal, 60. vlastní - 58. Bača. Rozhodčí: Černoevič. Diváci: 160.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VYŠKOV 1:1 (0:0).

Branky: 82. Kotoun - 91. Lahodný z pok. kopu. Rozhodčí: Volek. Diváci: 281.