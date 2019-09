Branky: 33. Adamík, 36. Honiš, 75. Wala. Rozhodčí: Rosický. ŽK: Neumann, Tilkeridis - Hapal. Diváci: 214. Petřkovice: Lapeš - Strakoš, Honiš, Plesník, Sporysz - Baranek, Mládek (81. Dziuba) - Neumann, Tomšů (81. Tobiáš), Moučka (74. Wala) - Adamík (75. Tilkeridis). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „V týdnu nás zasáhla viróza, kvůli které tři hráči (Mišinský, Szotkowski, Ptáček) nebyli vůbec k zápasu připraveni. Přesto se nám podařil, drželi jsme se taktického plánu a můžeme být spokojení nejen s výsledkem, ale i hrou. Předvedli jsme moc pěkné akce, které vedly i ke gólům. Myslím, že zasloužené vítězství.“ (hek)

FRÝDEK-MÍSTEK - UHERSKÝ BROD 1:0 (1:0).

Branka: 10. Šumský. Rozhodčí: Antoníček. ŽK: Bialek, Hykel, Skwarczek, Hadi - Nevařil. Diváci: 453. Frýdek-Místek - Uherský Brod 1:0 (1:0).

Frýdek-Místek: Ciupa - Kebísek, Literák, Bialek, Koňařík (85. Dudek) - Skwarczek, Ožvolda (90. Mrkvička) - Hykel (78. Hadi), Šumský, Visić (73. Šohaj) - Varadi (90+1. Kaizar). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Opět se opakovala situace z předchozích kol, kdy jsme zbytečně hazardovali se zahazováním vyložených příležitostí. Vždyť už v první půli mohlo být utkání z naší strany rozhodnuté. Soupeř neustále cítil svou šanci, kdy chtěl hlavně těžit po standardních situacích. Musím říct, že se mi zápas nelíbil, jelikož hosté u nás vůbec nechtěli hrát fotbal. Z toho jsem zklamaný.“ (sch)

HLUČÍN - VRCHOVINA 0:2 (0:1).

Branky: 35. a 62. Duba. Rozhodčí: Popelák. ŽK: Hudeczek, Vengřinek - Smetana, Chloupek, Matulka, Wolker. Diváci: 116. Hlučín: Kolenko - Wolf, Heiník, Štefek, Vengřínek (77. Dolba) - Žižka (68. Jančík), Hudeczek, Krejčí - T. Dostál, Opatřil (68. R. Dostál) - Kraut (74. Gros). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „Prvních pětačtyřicet minut jsme nepustili soupeře za půlku, bohužel jsme si nepohlídali jednu standardku, kterou využil. Obdobně to vypadalo i po přestávce. Druhou branku jsme dostali z brejku. Sice máme po celý zápas územní převahu, ale hrajeme jen po šestnáctku. Až mladí hráči naši hru oživili, ale i tak ve vápně nemáme, jak se říká koule.“ (rob)

OTROKOVICE - DOLNÍ BENEŠOV 6:1 (2:0).

Branky: 17. a 52. Minx, 8. Mlýnek, 63. Dekleva, 86. Bahounek, 89. Vašulka - 77. Skroch. Rozhodčí: Gasnárek. ŽK: Blahuta, Haas (oba D. B.). Diváci: 111. D. Benešov: Lasák - Romaněnko (55. Gomola), Rychnovský, Moravec, Haas - Karčmář, Gebauer - Pecuch (78. Baránek), Blahuta, Býma (62. Skroch) - Labuda. Trenér: Kroupa.

Dominik Kroupa (trenér Dolního Benešova): „Soupeř byl po všech stránkách jasně lepší. Přehrál nás a zaslouženě vyhrál. My jsme nepředvedli vůbec nic.“ (šim)

KROMĚŘÍŽ - BANÍK OSTRAVA B 0:2 (0:1).

Branky: 42. Raab, 69. Celba. Rozhodčí: Petr. ŽK: Pančochář, Silný, Jeleček - Celba, Bolf. Diváci: 270. Baník Ostrava B: Murin - Velner, Pokorný, Mooc, Granečný - Celba, Foltyn, Kaloč, Lalkovič (87. Russmann) - Buchta (82. Žák), Raab (74. Bolf). Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Vybojovali jsme zasloužené vítězství. Byli jsme na domácí dobře připraveni a vlastně za celé utkání jsme je nepustili do vyložené šance. Až v závěru si vytvořili tlak především po standardních situacích, ale zvládli jsme to. Bylo to o tom dát ještě třetí gól a definitivně odskočit, to se sice nepovedlo, přesto jsme s výkonem spokojeni.“ (noh)

ROSICE - BLANSKO 1:0 (1:0).

Branka: 2. Malata. Rozhodčí: Machač. ŽK: Malata, Koláčný, Vítámvás (všichni R.). Diváci: 470.

SLOVÁCKO B - ZNOJMO 2:3 (2:0).

Branky: 36. Jamný, 38. Janša - 70. a 90. Pohanka, 72. Avdić z pok. kopu. Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: Janša - Yanata. Diváci: 95.

SIGMA OLOMOUC B - VYŠKOV 1:1 (0:1).

Branky: 85. Grečmal - 17. Matocha. Rozhodčí: Mayer. ŽK: Zmrzlý, Grygar - Hanuš, Křivánek, Krejčí, Lahodný, Ndaye. Diváci: 80.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - ZLÍN B 1:0 (1:0).

Branka: 33. Kriegsmann. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Kriegsmann, Demeter, Mucha - Červenka, Váňa. Diváci: 300.