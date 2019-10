Branky: 8. Literák, 68. Varadi.

Rozhodčí: Vejtasa.

ŽK: Hýbl, Varadi, Kebísek - Vašíček.

ČK: 60. Literák (F-M).

Diváci: 316.

Frýdek-Místek: Ciupa - Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl - Ožvolda, Šumský (90. Kaizar), Skwarczek - Hykel (87. Šohaj), Varadi (88. Hurta), Kubík (58. Visić). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Zápas měl podobný průběh jako před čtrnácti dny s Uherským Brodem. Akorát teď mu chybělo to, abychom přidali další branky. Těch příležitostí jsme měli dostatek. Zápas se tak zlomil až gólem Varadiho.“

PETŘKOVICE - BLANSKO 1:0 (1:0).

Branka: 23. Tomšů. '

Rozhodčí: Mayer.

ŽK: Sporysz, Mišinský, Mládek - Kopičár, Štrombach, Traore, Urbančok.

ČK: 48. Kopičár.

Diváci: 142.

Petřkovice: Buček - Strakoš, Mládek, Plesník, Sporysz - Baranek, Mišinský (74. Dziuba) - Neumann, Tomšů (90. Tobiáš) - Moučka, Baranek - Adamík (59. Szotkowski). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Kluci jeli přesně podle plánu, který jsme si řekli. Soupeř hrál jednoduše, nakopával míče, ale porvali jsme se s tím a moc se do šancí nedostával, my jsme naštěstí jednu využili. Důležité bylo, že jsme přežili penaltu, kdy nás podržel Tonda Buček.“

HLUČÍN - VYŠKOV 1:3 (1:0).

Branky: 7. Gros - 59. a 69. Klesa, 64. Krejčí.

Rozhodčí: Drozdy.

ŽK: Žižka, Štefek - Sečkář, Tshibwabwa, Lahodný.

Diváci: 104.

Hlučín: Kodeš - Wolf, Hudeczek, Heiník, Žižka - Štefek - Opatřil, Rubý (80. Pyclík), T. Dostál (71. R. Dostál), Krejčí (71. Dolba) - Gros (80. Jančík). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „V prvním poločase jsme šli do vedení, ale to byl jediný světlý moment zápasu. Naše hra nebyla dobrá, nehrála nám záloha, chyběla myšlenka. Vyškov disponuje velkou individuální kvalitou, kterou hře dávají bývalí ligisté Harba s Klesou. My jsme si za předvedený výkon nezasloužili ani bod.“

ROSICE - BANÍK OSTRAVA B 1:0 (0:0).

Branka: 57. Selinger.

Rozhodčí: Vostrejž.

ŽK: Malata, Kirschner (oba R.).

ČK: 75. Foltyn (O.).

Diváci: 247.

Baník B: Číž - Hasala (80. Raab), Velner, Foltyn, Urban (58. Russmann), Lehnert, Buchta (58. Smékal), Lokša, Bolf (72. Ptáček), Žák, Mooc. Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Velké zklamání z dnešního zápasu. Předvedli jsme vlažný, pomalý, neagresivní fotbal. Většina hráčů podala podprůměrné herní výkony i co se nasazení týká, a to na vítězství nikdy stačit nemůže.“

KROMĚŘÍŽ - DOLNÍ BENEŠOV 3:2 (3:2).

Branky: 17. J. Silný, 20. Jeleček, 38. Fládr - 39. Gomola, 44. Romaněnko.

Rozhodčí: Slabý.

ŽK: Jeleček - Býma, Labuda.

Diváci: 198.

D. Benešov: Lasák - Romaněnko, Rychnovský. Moravec, Haas - Pecuch, Karčmář, Trajkovski (70. Labuda), Gebauer, Býma - Gomola. Trenér: Štverka.

Michal Spruch (asistent trenéra D. Benešova): „Totálně jsme prospali prvních třicet minut a domácí si vypracovali třígólový náskok. Tým ale prokázal charakter, dokázal se postavit na nohy. Ještě do poločasu jsme dali dvě branky a po přestávce sahali po vyrovnání. Měli jsme pět čistých gólovek, tu největší v 83. minutě, kdy Gomola nedal penaltu. Herně se zvedáme, kluci dřou na maximum, nyní je potřeba se chytit výsledkově.“

SLOVÁCKO B - UNIČOV 2:2 (1:0).

Branky: 13. Sadílek, 67. Šimko - 52. Vichta, 82. Krč.

Rozhodčí: Macha.

ŽK: Krejčí - Bala, Ambrozek.

Diváci: 80.

UHERSKÝ BROD - ZNOJMO 3:3 (1:0).

Branky: 27. Josefík, 52. Pospíšil, 70. Mančík - 75. Avdič z pok. kopu, 79. vlastní, 90. Demjan.

Rozhodčí: Vojáček.

ŽK: Mareš, Mančík, Sedláček - Avdič.

Diváci: 177.

SIGMA OLOMOUC B - ZLÍN B 3:1 (2:1).

Branky: 2. Tandir, 28. Langer, 85. Grečmal - 39. Štěpánek.

Rozhodčí: Volek.

ŽK: Zima, Spáčil, Mandous - Nečas.

Diváci: 103.

OTROKOVICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 3:1 (2:1).

Branky: 12., 23. a 84. Mlýnek - 21. Plichta.

Rozhodčí: Richtár.

ŽK: Přikryl, Dekleva, Novák, Minx - Kriegsmann, Pavlík, Demeter, Mezlík.

Diváci: 120.