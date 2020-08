Branka: 26. Rubý. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Rubý, Wolf, Kraut, Vengřínek, Buchvaldek - Dolba. Diváci: 340.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Mac, Hudeczek, Kundrátek - Vengřínek, Opatřil (70. Grussmann) - R. Dostál (70. Massaniec), Rubý (90. Buchvaldek), Heller (70. T. Dostál) - Padych (62. Kraut). Trenér: West.

D. Benešov: F. Chvěja - Musila (72. Skroch), Kubík, Moravec, Dolba (88. Foitzik) - Pecuch, Gebauer, Karčmář, Blahuta - Býma (46. Trajkovski) - Labuda. Trenér: Melecký.

Roman West (trenér Hlučína):



„V prvním poločase jsme měli jedinou zajímavou situaci, tu jsme naštěstí Rubým proměnili. Hosté pak nastřelili břevno. Ve druhé půli jsme byli daleko lepší. Soupeře jsme k ničemu nepustili, sami jsme si vytvořili pět vyložených brankových šancí. Žádnou jsme nevyužili, a tak to bylo dramatické až do konce. Bylo to vybojované, vydřené derby.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova):



„Od nás to bylo zbytečně nervózní, nehráli jsme moc dobře, nefungovala nám záložní řada. Škoda, že jsme na vedoucí gól Hlučína hned neodpověděli, Blahuta trefil břevno. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale bohužel jen po šestnáctku. Když jsme to pak otevřeli, domácí mohli přidat další branky. Pro nás je to neúspěch. (noh)

SIGMA OLOMOUC B - FRÝDEK-MÍSTEK 0:2 (0:1)

Branky: 23. Hykel, 66. Žondra. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: Šíp - Žondra, Dziuba, Varadi. Diváci: 156.

Frýdek-Místek: Bárta - Kebísek (46. Dudek), Literák, Straňák, Russmann - Skwarczek (88. Niesner), Dziuba - Varadi (91. Merta), Bzirský (61. Teplý), Hykel - Žondra (82. Hladík). Trenér: Hubník.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku):



„Byl to pro mě specifický zápas, dlouho jsem tady hrál a byl jsem malinko nervózní. Ale v takovém horku jsme to odehráli zkušeně a zaslouženě jsme vyhráli.“ (sob)

PETŘKOVICE - OTROKOVICE 0:3 (0:1)

Branky: 28. Schlehr, 67. Malý, 83. Bahounek. Rozhodčí: Bebenek. ŽK: L. Ptáček, Wala, Plesník - Kiška, Malý. Diváci: 247.

Petřkovice: Květon - Wala, Plesník, Honiš, Sporysz - Neumann, Mládek, Praus, L. Ptáček (46. J. Ptáček), Moučka - Raab (65. Smékal). Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic):



„Výsledek odpovídá výkonu. My jsme nepředvedli, co umíme a co by bylo hodno našeho týmu. Průměrnému soupeři stačilo to odmakat, odbojovat, čekat na naše chyby, my hráli pomalu a profesorsky. Z toho budeme muset vyvodit personální i jiné důsledky. Takhle se hráči ve třetí lize a v Petřkovicích prezentovat nemohou a nebudou.“ (hek)

BANÍK OSTRAVA B - ZNOJMO 0:3 (0:1)

Branky: 42. Moravec, 52. Okleštěk, 77. Pohanka. Rozhodčí: Richtár. ŽK: Hasala, Kostka, Martiník - Garčic, Krakovčík. Diváci: 243.

Baník Ostrava B: Kovařík - Zálešák, Tamajka, Hasala, Velner (80. Fulnek) - Jaroň (57. Urban), Mooc, De Azevedo (57. Martiník), Kostka - Lokša, Zajíček (46. Barkov). Trenér: Tchuř.

Daniel Tchuř (trenér Baníku B):



„Nejsem spokojený s výsledkem ani hrou. Neprosazovali jsme se směrem dopředu a ani obranná fáze nám nefungovala. Snažili jsme se o kombinaci, soupeř hrál v bloku, zhušťoval to a vyrážel do rychlých brejků, které jsme bohužel nezachytávali. Nepomohl nám ani De Azevedo. Jde vidět, že chce hrát, ale je to neřízená střela. (noh)

VRCHOVINA - VYŠKOV 1:2 (0:1)

Branky: 47. Chloupek - 22. a 64. Vintr. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: Smetana, Michal - Jambor, Langer. Diváci: 345.

UHERSKÝ BROD - KROMĚŘÍŽ 0:0

Rozhodčí: Marek. ŽK: Švrček, Kopilec, Šmatelka, Janša - Masař, Matoušek. ČK: 90. Košák (U. B.). Diváci: 314.

UNIČOV - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:3 (0:1)

Branky: 58. Můčka - 23. Plichta, 55. Šuta, 74. Demeter z pok. kopu. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Kriegsmann, Dolejš (oba V. M.). Diváci: 205.

ZLÍN B - SLOVÁCKO B 1:1 (1:0)

Branky: 4. M. Mlýnek - 90. Suchý. Rozhodčí: Volek. ŽK: Nečas - Vecheta, Tomaštík. Diváci: 181.

Utkání ROSICE - JIHLAVA B odloženo na 26. srpna.