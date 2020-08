Valcíři si po dvou venkovních výhrách věřili a chtěli uspět i před svými fanoušky. Rezerva Baníku se ale předvedla v dobrém světle a zaslouženě vyhrála.

Byl to však Frýdek-Místek, kdo šel do vedení. Domácí po půlhodině zahrávali rohový kop, po kterém se k míči dostal Straňák a ten pohotově dostal míč do sítě. „Kdybychom dali druhý gól, byl by to jiné,“ řekl kouč domácích Michal Hubník. Jenže Valcíři se neprosadili a pět minut před přestávkou vyrovnal Fulnek.

Po návratu z kabin Baník skóre otočil a v šedesáté minutě vedl už 3:1. Pak sice z penalty snížil Teplý, který poslal míč na opačnou stranu, než šel gólman Murin, hosté už svůj těsný náskok ale uhlídali. „Baník byl dnes běhavější a živější. Po proměněné penaltě jsme sice věřili, že bychom mohli uhrát aspoň bod, ale za náš dnešní výkon jsme si ho ani nezasloužili,“ litoval ztracených bodů domácí kapitán Petr Literák.

Páteční porážka hodně mrzela i trenéra Hubníka. „Je to obrovské zklamání. Mysleli jsme si, že se to odehraje samo a podle toho se pak zápas taky odvíjel,“ komentoval dění na hřišti. „Podcenili jsme určité situace, Baník byl zkrátka lepší. My jsme hráli moc profesorky,“ dodal.

Hubník s Literákem se shodli, že Frýdek-Místek v pátek dostal důrazné ponaučení. „Byla to dobrá facka, snad už se takové zápasy nebudou opakovat,“ řekl kapitán Valcířů. A Hubník jeho slova prakticky doplnil: „Dostali jsme zaslouženou facku. Všechno jsme chtěli hrát do nohy, ale tak se fotbal hrát nedá.“

Další utkání Valcíři sehrají příští sobotu, kdy zamíří do Petřkovic.

MFK Frýdek-Místek – FC Baník Ostrava B 2:3 (1:1)

Branky: 31. Straňák, 65. z pen. Teplý – 41. Fulnek, 47. Lokša, 60. Martiník. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Silný – Slabý, Slováček. Diváci: 499.

Frýdek-Místek: Bárta – Literák, Straňák, Dziuba (82. Hladík), Hykel, Russmann, Skwarczek, Bzirský (61. Dudek), Zapalač, Žondra, Varadi (46. Teplý). Trenér: Hubník.