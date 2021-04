Měl jste tušení, že k něčemu podobnému může dojít?

Spory gradovaly delší dobu. Z toho, jak jsem to vnímal, tak spolek se nijak nechtěl dohodnout. Nebylo proto jiné východisko, než odejít. Když se domluvit nechtěli a házeli klacky pod nohy, tak jiné řešení prostě nebylo.

Bylo během podzimu cítit, že atmosféra houstne?

Akciovka se pořád snažila dohodnout, ale byly tam problémy. Občas jsme neměli kde trénovat a byli jsme v azylech. Spory byly cítit, ale sám přesně nevím, co za tím je. Nevidím do toho.

Bavili jste se o tom i nějak mezi hráči?

Vůbec jsme to neřešili. Tím, že se nehraje ani netrénuje, tak nejsme v kontaktu. Psal nám akorát do skupiny pan Lokaj, taky jsem si občas zatelefonoval s Adamem Varadim.

Co říkáte na stěhování do Vratimova? Nebojíte se, že se váš tým rozpadne?

Některé hráče to asi odradí. Já se k tomu zatím vyjadřovat nebudu, kdo ví, jestli se ještě vůbec rozjede jaro. Pokud ano, tak ho nějak dohrajeme ve Vratimově a sám pak uvidím, co bude dál.

Co si myslíte o tom, že spolek získal licenci na třetí ligu od Petřkovic, takže i ve Frýdku-Místku se bude hrát MSFL?

Je to divné. Kluci, kteří tady hrávali, se vyhodí do Vratimova a do Frýdku-Místku přijdou hráči z Petřkovic. Nedává to smysl, hlava mi to nebere. Ale s někým zkrátka nejde hnout.

Bojíte se, že přijdete o fanoušky?

Ti chodí na Lipinu, a ne na Vratimov, takže fanoušci budou asi noví. Je to velmi smutná situace, která mě mrzí. Netušil jsem, že to skončí tak špatně. Na závěr mé kariéry přijde koronavirus a pak ještě toto. Je to fakt smutný příběh. Někdo takto rozhodl o osudu hráčů i fanoušků, bohužel my s tím vůbec nic neuděláme.

Jaké máte vyhlídky?

Vůbec nevím, co bude. Kluci se tady střídají a pro ně asi nebude žádný rozdíl, jestli budou hrát třetí ligu ve Frýdku-Místku nebo Vratimově. Navíc jsou z Ostravy, takže to pro ně teď bude i o něco blíž. Pro ty se nic nezmění.

A co vy?

Pan Lokaj se to snaží zachránit, Vratimov rekonstruuje areál a chtějí to tam rozjet. Uvidíme však, jestli se nám starším, kteří ve Frýdku-Místku něco pamatujeme, do toho bude ještě chtít.