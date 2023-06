/FOTOGALERIE/ O záchranu bojující fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí dotáhli v sobotním utkání 31. kola MSFL s Baníkem Ostrava B dvoubrankovou ztrátu a nakonec brali zlatý bod po remíze 2:2.

1.BFK Frýdlant nad Ostravicí – FC Baník Ostrava B 2:2 (MSFL – 31. kolo, 3. 6. 2023). Na snímku v popředí Bohdan Velička, který v nastavení vystřelil domácím důležitý bod. | Foto: 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nezačal vůbec dobře a už po dvaceti minutách prohrával o dva góly. Trefili se Marek Jaroň a Provazník. Definitivně mohl domácí srazit na kolena Chukwudi, jeho třetí branka však nebyla v koncovce prvního poločasu kvůli ofsajdu uznána.

Frýdlant po změně stran zabojoval, brzy snížil Škorik a v hektickém závěru srovnal Velička. To už běžela druhá minuta nastavení. Domácí se tak nadále drží mimo sestupové vody. Dvě kola před koncem mají náskok bodu na Vrchovinu a Velké Meziříčí.

„Musím říct, že jsem byl překvapen s vývojem zápasu. Ono se přeci říká, že vedení dva nula je do poločasu nejhorší. Možná nás ti mladí kluci podcenili, ale my už neměli co ztratit. Důležitý byl ten kontaktní gól a pak k tomu vyrovnání nás dohnalo to pravé frýdlantské srdce,“ řekl trenér Frýdlantu Radim Wozniak. „Snad nám ten bod pomohl a zachráníme se,“ dodal.

MSFL – 31. kolo (sobota 3. 6. 2023):

Frýdlant nad Ostravicí – Baník Ostrava B 2:2 (0:2)

Branky: 50. Škorik, 90+2. Velička – 9. M. Jaroň, 17. Provazník. Rozhodčí: Ogrodník – Poláček, Mankovecký. ŽK: Staněk, Velička - Provazník, Říha. Diváci: 235.

Frýdlant n. O.: Polach – Jiříček, Marek, Staněk, Hajnoš (37. Dedek) – Varadi, Škorik (93. Šafner), Švrček, Svatonský (81. Milar) – Velička, Kedroň. Trenér: Wozniak.

Baník Ostrava B: Hrubý - Zálešák, Měkota, Stoklásek, Halda (51. Látal) - Chukwudi, Drozd (58. Elekana), Říha, Holaň, M. Jaroň - Provazník (80. Gotsiridse). Trenér: Chalupa.