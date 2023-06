Fotbalisté Frýdku-Místku uhráli v sobotním zápase 31. kola MSFL v Rosicích bod po remíze 1:1, když dohrávali od 69. minuty bez vyloučeného kapitána Michala Velnera, který vypěnil na rozhodčí a po několika sprosťárnách viděl přímou červenou kartu.

Trenér fotbalistů Frýdku-Místku Robert Pištěk | Foto: Deník/VLP Externista

Valcíři šli do vedení v úvodu druhého poločasu, kdy proměnil pokutový kop Hykel. Domácí srovnali po trefě Koláčného. Slezané dohrávali posledních dvacet minut bez vyloučeného kapitána Velnera, který si pustil směrem k rozhodčím nekontrolovaně pusu na špacír, bod už však uhájili.

„Nemáme se rozhodně za co stydět. Z Rosic se body příliš nevozí, ale my ho máme. Ve finále mohly být i tři, ale my jsme své šance ve druhé půli nevyužili. Soupeř měl také dvě příležitosti, ale ty vychytal velmi dobře Gergela,“ řekl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„V celkovém hodnocení maximálně odpracovaný zápas. Herně jsme se vyrovnali týmu, který dle mého patří ke špičce třetí ligy, a to svou vyspělostí a herní kvalitou. Kluky jsem pochválil, pokud bychom takový výkon předváděli pokaždé, tak jsme úplně jinde, než se nyní pohybujeme,“ vykládal kouč Valcířů.

Zdroj: Jakub Tručka

„Mrzí mě ale vyloučení Velnera, od kterého to byl nesmysl. Na druhou stranu zápas byl od sudího absolutně nezvládnutý na obě strany, takže jsem čekal, že se něco takového může stát a bohužel ho nyní budeme nějaký čas postrádat. Jako kapitán by si něco takového ovšem neměl dovolit,“ dodal Robert Pištěk.

Za co viděl Velner červenou kartu? „Použití pohoršujících, urážlivých, ponižujících výroků nebo gest směrem k rozhodčímu v nepřerušené hře slovy: koukej na to pí*o, zmr*e jeden. Při odchodu z hrací plochy po vyloučení pokračoval dalšími urážlivými výroky k celé trojici rozhodčích slovy: pos*ali jste celý zápas,“ stojí v zápise o utkání.

MSFL – 31. kolo (sobota 3. 6. 2023):

Rosice – FK Frýdek-Místek 1:1 (0:0)

Branky: 67. Koláčný - 48. z pen. Hykel. Rozhodčí: Nápravník – Denev, Rosický. ŽK: Blejchař (Frýdek-Místek). ČK: 69. Velner (Frýdek-Místek). Diváci: 337.

FK Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Kostka, Janjuš, Obuch, Střelec (89. Barkov), Martiník, Hykel (56. Zupko, 73. Němec), Rubý. Trenér: Pištěk.