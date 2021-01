Valcíři, kteří přezimovali na šestém místě tabulky a na vedoucí Slovácko B ztrácí čtyři body, se v současné době připravují pouze individuálně. „Nemůžeme trénovat. Čekáme, až vláda povolí nějaké výjimky. Jsme připraveni podstoupit i antigenní testování,“ uvedl sportovní ředitel týmu Daniel Černaj.

První přátelský zápas by Valcíři měli v přípravě odehrát v sobotu 23. ledna proti Prostějovu. V plánu mají také duely s polskými týmy Odrou Wodzislaw a Hutnikem Krakow nebo utkání s Třincem. „Doba je však zvláštní. Nemůžeme nic plánovat dopředu,“ řekl Černaj, podle něhož by Frýdek-Místek mohl v přípravě vyrazit i na soustředění do Polska.

Ve Frýdku-Místku už nebudou pokračovat Tomáš Hykel a Matěj Zouhar, kteří se vrací do Baníku Ostrava. Za Valcíře už nebude hrát ani Robert Russmann a zřejmě ani řecký záložník Athanasios Nikolaos Fokaidis, který míří na zkoušku do druholigového Prostějova. „Pro třetí ligu je to nadstandardní hráč, my však nikomu nebráníme v tom, aby si vyzkoušel vyšší soutěž. Jsme schopni ho nahradit,“ řekl Černaj.

Jediným novým hráčem, kterého Valcíři dosud přivedli, je Lukáš Duda, jenž naposledy hrával za německý tým 1.FC Kaan-Marienborn. „Už u nás byl, takže ho známe. Je to velmi kvalitní hráč, rychlostní typ, navíc je velmi dobře vybavený technicky. Dá se použít na více postech, je to univerzál,“ řekl na Dudovu adresu Černaj. „Další posily ale zatím neplánujeme,“ dodal.