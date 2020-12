Kouč třetiligového celku si chtěl otestovat případné posily, jenže ty mu radost neudělaly. Frýdek-Místek postupně prohrál s Frenštátem (2:4), Hlučínem (2:5) a taky polským celkem Bialsko-Biala, který Valcíře deklasoval výsledkem 9:1.

„Starší hráči dostali volno. My jsme zkusili nějaké posily, co jsme si vytipovali jako případné posílení kádru. Ale nepřesvědčili a až na jednu nebo dvě výjimky s nimi nepočítáme,“ uvedl Žižka, který byl z přístupu svého týmu zklamaný. „Asi jsme někde udělali chybu. Chtěli jsme po nich totiž, aby běhali a dodržovali základní principy,“ řekl Žižka ironicky a pokračoval: „Asi po nich chceme moc. Já, když jsem někde byl na zkoušku, tak jsem se připravil tak, abych zaujal. Připadalo mi to ale, jakoby si mysleli, že jsou hotoví hráči, jenže opak byl pravdou.“

Výprask v Polsku

Vrcholem bídné přípravy byl výprask v Polsku. „Tam nebylo vůbec nic pozitivního. Zatímco oni hráli fotbal, tak my jsme si šli jen zahrát. Nebyla tam od nás žádná chuť po výhře,“ říkal zklamaně Žižka, jehož hráči na zkoušce nezaujali. „V lednu bychom měli mít ještě dva tři hráče, posily, ale uvidíme. Nechci plácat žádná jména,“ komentuje Žižka dění na přestupovém trhu.

Valcíři soubojem s polským soupeřem ukončili přípravu. Do akce by se měli znovu vrátit čtvrtého ledna a 20. února by se opět měla rozběhnout MSFL. Je však otázkou, jak s fotbalovým děním zamává koronavirus, který opět nabírá na síle. „Přípravu máme na leden a únor nachystanou. Uvidíme, co se bude dít,“ uzavřel Žižka.