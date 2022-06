Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - MSFL

/FOTOGALERIE/ O postupu Sigmy Olomouc B do II. ligy i sestupu sedmnácté Jihlavy B do divize a na jaře odhlášeného Dolního Benešova se rozhodlo už dřív. Teď už týmy pouze bojují o co nejlepší pozici v tabulce, na které současný ročník MSFL zakončí. Do konce sezony už zbývá dohrát ve středu 18. června jen poslední tři zápasy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) v páteční předehrávce 32. kola MSFL remizovali na hřišti v Kunovicích s Baníkem Ostrava B 2:2. | Foto: Deník/Libor Kopl