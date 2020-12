Ve fotbalovém Frýdku-Místku se odehrály podstatné změny. Ve čtvrtek třetího prosince proběhla valná hromada fotbalového klubu MFK Frýdek-Místek, a.s., během níž došlo k odvolání stávajícího vedení ve složení Marián Krištof, Ivan Hlavoň a Ľubomír Švéda, které nahradilo trio Vladimír Coufal starší, Daniel Černaj a Jan Lokaj, jenž se stal novým statutárním ředitelem. „Chystalo se to dva roky,“ uvedl Černaj, jenž je i sportovním ředitelem akciové společnosti.

Fotbaloví Valcíři v současné době působí v MSFL, ve které jim po podzimu patří šesté místo, jen čtyři body za vedoucím Slováckem B. Postupným cílem nového vedení určitě bude dostat tým nahoru, ještě předtím je ale třeba pracovat i na dalších věcech. „Byly to únavné měsíce a jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout. Můžeme se tak zkusit posunout dopředu,“ řekl nový statutární ředitel Lokaj. „Ne všechno je ale tak nádherné a pozlacené, jak se na první pohled zdá,“ dodal.

Klubu se budeme věnovat na sto procent

Vedení fotbalového klubu si dalo jako jednu z priorit nastavení co nejlepších vztahů s městem. „Snad se nám podaří narovnat nějaké vztahy, aby se fotbal dostal na takovou úroveň, kde podle velikosti města a své historie patří,“ dívá se směrem do budoucna Lokaj, jenž ví, že budování „nového“ klubu bude během na delší trať. „Jak rychle to všechno půjde, to nevíme. Každopádně na začátku se budeme snažit klub spíše stabilizovat, než ho tlačit dopředu. Jaro by mělo být klidnější, snad to bude dobře fungovat a šlapal tak, jak si přejeme,“ doplnil první muž akciové společnosti.

Dalším cílem současného vedení Valcířů je, aby fotbalové prostředí ve Frýdku-Místku bylo vnímáno pozitivně. „Věřím, že spolupráce bude profesionální a budeme se klub snažit posunout zase o kus dál. Klubu se budeme věnovat na sto procent, abychom oddílu, sponzorům ani fanoušků nedělali ostudu,“ říká Vladimír Coufal – otec současného reprezentanta a hvězdy anglického West Hamu Vladimíra Coufala mladšího.